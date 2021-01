V kempoch NHL sa predstaví 13 Slovákov: Najviac ich bude v Capitals

V prípravných kempoch pred novou sezónou NHL by sa malo predstaviť dokopy trinásť slovenských hokejistov.

Najviac - traja - budú vo Washingtone, kde k Martinovi Fehérvárymu a Richardovi Pánikovi pribudol do mužstva skúsený obranca Zdeno Chára. Ku Capitals zamieril po dlhých štrnástich sezónach v Bostone. Sedem Slovákov má s klubmi podpísanú jednocestnú zmluvu, šiesti dvojcestnú.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a krátku prípravu na nový ročník mohli kluby pozvať do kempov maximálne 36 korčuliarov, plus neobmedzený počet brankárov. To je výrazne nižší počet, ako bývalo zvykom. Z toho dôvodu nedostali pozvánku viacerí mladíci, ktorí by inak mali možnosť bojovať v kempe o profesionálnu zmluvu. Zo Slovákov nedostali šancu napríklad Marián Studenič (New Jersey) či Maxim Čajkovič (Tampa Bay). Zdravotné dôvody zabránili účasti Martinovi Pospíšilovi (koronavírus) v Calgary či Markovi Daňovi (zlomená ruka) vo Winnipegu. Chára prehovoril o odchode z Bostonu: Cítil som, že mám na viac

Sedem tímov, ktoré sa v minulej sezóne nepredstavili vo vyraďovacej časti, mohli už svoje tréningové kempy odštartovať na Silvestra. Zvyšné tímy môžu začať spoločne trénovať v nedeľu 3. januára. Kempy potrvajú do 11. januára, pričom sa neodohrajú žiadne prípravné stretnutia.

Základná časť NHL odštartuje 13. januára, pričom dovtedy musia tímy skresať svoje súpisky na maximálny počet 23 hráčov. Okrem nich môžu zaradiť na tzv. taxi súpisky ďalších šiestich hokejistov, ktorí budú môcť cestovať s prvým tímom a čakať na svoju príležitosť v prípade zdravotných problémov.

Zoznam slovenských hokejistov v kempoch klubov NHL:

Boston Bruins - Jaroslav Halák (b), Róbert Lantoši (ú)*

Calgary Flames - Adam Ružička (ú)*

Dallas Stars - Andrej Sekera (o)

Montreal Canadiens - Tomáš Tatar (ú)

New York Rangers - Adam Húska (b)*

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)*

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)

Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)

Vegas Golden Knights - Tomáš Jurčo (ú)

Washington Capitals - Zdeno Chára (o), Martin Fehérváry (o)*, Richard Pánik (ú)

*-dvojcestná zmluva