Zmeny v Trnave: Hrnčár dostal v Spartaku padáka, kto ho nahradí?

Novým trénerom futbalistov FC Spartak Trnava sa stal Michal Gašparík mladší.

Vo funkcii nahradil Norberta Hrnčára a povedie mužstvo v jarnej časti Fortuna ligy. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.

Spartak má už tretieho kormidelníka v tejto sezóne, do ktorej vstúpil na lavičke s Mariánom Šarmírom. Gašparík ml. je 39-ročný odchovanec Spartaka, za ktorý odohral viac ako stovku zápasov. Ďalšie štarty pridal v českej či poľskej najvyššej súťaži. Po skončení aktívnej kariéry sa dal na trénerskú dráhu a od roku 2017 pôsobil pri trnavskom výbere do 19 rokov.

"Bolo to ťažké a dlhé rozhodovanie, no napokon sme sa rozhodli pre zmenu. Chýbali nám väčšie emócie v zápasoch, chémia a mentálna sila tímu otočiť nepriaznivé skóre zápasu. Toto si sľubujeme od trnavského kouča, preto sme si vybrali Michala Gašparíka. Považujeme ho za perspektívneho mladého trénera, s ktorým sme na tento post v budúcnosti rátali. Odvádzal kvalitnú prácu v našom dorasteneckom tíme a bolo len otázkou času, kedy zasadne na niektorú ligovú lavičku. Aj preto sme tento krok urýchlili. Veríme, že je to dobré rozhodnutie a vydali sme sa správnou cestou, preto sme sa dohodli na trojročnom kontrakte," okomentoval rozhodnutie o výmene na trénerskom poste riaditeľ klubu Milan Cuninka.