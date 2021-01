Ako oslávili Silvester naše celebrity: Na horách, v zahraničí aj v domácej bubline

Rok 2020 pre nás navždy zatvoril svoje brány a preto sa do ďalšieho roka patrilo vykročiť tou správnou nohou.

Známe tváre tak v kruhu rodiny či priateľov oslávili túžobne očakávaný rok 2021. Niektorí si pritom užili zasnežené kopce našich hôr, iní len tak leňošili na chatách. Našli sa však aj takí, ktorí neváhali sadnúť do lietadla a vycestovať tisícky kilometrov ďaleko. S rokom 2020 sa tak naše celebrity rozlúčili každý po svojom.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Rodina nadovšetko

Jozef Vajda (65), herec

Jozef Vajda (65), herec Zdroj: instagram

Oslavy v domácej bubline zvolil aj obľúbený herec v spoločnosti svojej manželky, dcéry, vnuka a vnučky. „Máme tu nový rok. Dajme všetko do toho, aby bol lepší a hlavne začnime od seba. Nemusíme si dávať nezmyselné predsavzatia, začnime hneď tu a teraz. Skoncujme s tým, čo nás ničí, zbavme sa toho, čo nás brzdí. Každý z nás vie, kde začať, tak poďme do toho, aby rok 2021 bol podľa našich predstáv. Keď chceme zmeniť svet k lepšiemu, zmeňme najprv seba.“





Rok plný zmien

Lucia Hablovičová (41), modelka

Lucia Hablovičová (41), modelka Zdroj: instagram

Pôvabná misska si na konci roka zaspomínala na všetko dobré aj zlé po boku s milovaným synom Theom. „Môj rok 2020 bol v znamení mnohých zmien, niekoľkých strát, a zároveň veľa krásnych obyčajných chvíľ. Utvrdila som sa v tom, že naozaj stačí oveľa menej, ako si myslíme, že potrebujeme, že dokážeme viac ako tušíme, že slobodne dýchať je veľky luxus, ktorý sme si vôbec nevážili, a to, čo dávame, sa nám vždy vráti. Nech je pre nás nasledujúci rok rokom krásnych zmien, nových výziev, slobody a lásky.“





Silvester Neapole

Daniela Nízlová (34), speváčka

Daniela Nízlová (34), speváčka Zdroj: instagram

Nový rok oslávila popstar v slnečnom Taliansku spolu so svojím priateľom, futbalistom Lobotkom a ich dcérkou Lindou. „Posledný deň v roku 2020. Niektorí by ho najradšej vymazali, ale my určite nie, lebo nám prišiel do života najväčší poklad. Už len nech sme všetci zdraví.