Diego Simeone oslávil na lavičke Atlética neuveriteľné jubileum: Od hráčov dostal najkrajší darček

Futbalisti Atletica Madrid zvýšili náskok na čele španielskej La Ligy pred mestským rivalom Realom o dva body, majú pritom odohrané o dva zápasy menej ako obhajca titulu.

V stredu v 16. kole doma zdolali Getafe vďaka hlavičke uruguajského útočníka Luisa Suareza. Pre "Los Colchoneros" to bolo už jedenáste víťazstvo zo štrnástich ligových zápasov v ročníku., ktorý v stredu zaváhal na pôde nováčika Elche a remizoval 1:1. Hoci "biely balet" viedol po zásahu chorvátskeho špílmachra Luku Modriča, deľbu bodov zariadil domáci Fidel Chaves z penalty.na poste trénera Atletica. "Už keď som prvýkrát priletel do Madridu, tak som uvažoval, že keď tu skončím ako hráč, chcem sa do klubu opäť vrátiť.citovala agentúra AFP Simeoneho, ktorý je koučom Atletica už desať rokov. Na otázku médií, či si trúfa aj na 1000 zápasov, odvetil: "Keď som sem prišiel, vravel som, že idem od jedného zápasu k ďalšiemu. A že takto hodláme pokračovať, až kým sa buď veci nezmenia alebo nás prepustia. Platí to stále."