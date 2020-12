Slovenský jazdec Ivan Jakeš dnes prostredníctvom svojej sociálnej siete informoval, že mu po príchode do dejiska tohtoročnej Rely Dakar vyšiel pozitívny test na koronavírus.

čo znamenalo, že ak by mu najnovší test vyšiel negatívny, mohol by sa pretekov zúčastniť.



To sa, žiaľ, nestalo a Ivan na svojom Instagrame pridal fotku, kde fanúšikom oznámil tú najhoršiu možnú správu. "Žiaľ, aj druhý kontrolný test vyšiel pozitívny. To znamená, že na Dakare štartovať nebudem."



Ivan bude musieť pravdepodobne koronavírus prekonať priamo v Saudskej Arábii a až potom ho bude čakať presun späť na Slovensko. Zvyšok jeho tímu bol negatívny.