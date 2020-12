Lekárska správa z nemocnice v Ružomberku: Aké zranenia mal Lučanský († 51)?

Samovražda Milana Lučanského († 51) naďalej vzbudzuje vášne.

Nový Čas sa dostal k lekárskej správe z nemocnice v Ružomberku, ktorá má opisovať prvotné vyšetrenia policajného exprezidenta po prvom zranení v oblasti oka 10. decembra.

Práve v tento dátum ho priviezli do Vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa podrobil operácii na ORL oddelení. Neskôr ho vyšetrovalo očné konzílium. Lekári opisujú, že pacienta prijali na kliniku ORL pre problémy s pravým okom. Lučanský mal mať poškodené oko natoľko, že sa mu vpáčilo do prínosnej dutiny. Taktiež mal krvné zrazeniny v tkanivách okolo oka. Okrem toho mal mať zlomeninu očnicového oblúka.

Kto pochybil? Lučanský († 51) sa obesil v cele, veľavravné slová bývalého vyšetrovateľa a psychológa

Po vyšetrení mu odporučili prezretie odborníkom v neurochirurgickom konzíliu. Lekári totiž konštatujú, že ráno sa Lučanskému pri pokuse prevozu na kontrolné očné vyšetrenie mal pošmyknúť vozíček, na ktorom sa prevrátil a udrel si hlavu vzadu v oblasti temena. Na všetko si však následne mal pamätať, neudával ani točenie hlavy ani nezvracal. Lučanského však mali poslať aj na kontrolu na CT vyšetrenie.

"ÚVN SNP Ružomberok - FN nemá oprávnenie vyjadrovať sa k zdravotnému stavu svojich pacientov," reagovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Zranenie si mal Lučanský spôsobiť v cele v Prešovskej väznice ešte 9. decembra, kde bol sám. Ministerka Mária Kolíková vtedy zriadila špeciálny tím, ktorý preveroval okolnosti. Dospeli k tomu, že malo ísť o nešikovný pád na rám postele a následne mal exprezident ešte aj cvičiť, čím si zranenie zhoršil. Tento príbeh rozpovedal sám Lučanský, keďže v cele nie sú kamery. „Môžeme pracovať len s tým, čo hovorí pán Lučanský, lebo nikto pritom nebol,“ hovorila Kolíková. Lučanský nechcel ani zdravotné ošetrenie, v tom bol iniciatívny zbor.

„Môžem vylúčiť, že by došlo k fyzickému napadnutiu či už zo strany príslušníkov zboru, alebo obvinených. Môžem vylúčiť, že by došlo ku krvácaniu do mozgu, k viacnásobnej zlomenine nadočnicového oblúka, nebol viacnásobne resuscitovaný, nemal oko mimo očnej jamky, nejde ani o obvineného, ktorý by podstúpil 11-hodinovú operáciu,“ poprela Kolíková zoznam vecí, ktoré sa šírili okolo Lučanského.

Kolíková tiež hovorí, že nezistili žiadne náznaky toho, že by sa pokúsil o samovraždu a dokazujú to aj lekárske správy, ktoré nezistili zranenia v oblasti krku. Verziu, že k zraneniu nedošlo úmyselným ani cudzím zavinením potvrdil vtedy aj advokát Lučanského.

Ministerka po utorkovej samovražde Lučanského pripustila, že v kontexte nových informácií mohlo ísť aj v prvom prípade o pokus o samovraždu, no zopakovala, že žiadne dôkazy tomu nenasvedčujú. Túto verziu potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.