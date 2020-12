Kto pochybil? Lučanský († 51) sa obesil v cele, veľavravné slová bývalého vyšetrovateľa a psychológa

Veľká tragédia. Slovensko šokovala správa o tom, že bývalý prezident polície Milan Lučanský († 51) sa vo väzbe pokúsil o samovraždu.

Celé sa to odohralo len dva týždne po tom, čo sa Lučanský v base zranil a previezli ho do nemocnice. Ministerka Mária Kolíková (46) tvrdí, že prípad podrobne preverovali a zo záznamov ani rozhovorov s Lučanským nič nenaznačovalo tomu, že chce spraviť takýto radikálny krok. Po necelom dni v kóme Lučanský napokon zomrel.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prvá správa o pokuse o samovraždu sa objavila v utorok večer. „Potvrdzujem, že sa pokúsil o samovraždu. Našli ho príslušníci počas výdaja večere. Predtým bol pravidelne monitorovaný v zmysle zvýšeného dohľadu,“ informoval generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. O 16:30 prebehla kontrola Lučanského, o 16:39 už ho našli obeseného. Ivan pripomína, že trvalé kamerovanie na celách nie je u obvinených podľa zákona možné. Lučanského našli, keď mu cez dvere cely chceli podať jesť, no už nereagoval.

„Na zemi sa ho pokúšali oživovať, privolali zdravotnú pomoc, ktorá prišla v priebehu 20 minút.“ Ivan vysvetľuje, že pokusy o samovraždu v celách nie sú výnimočné a tento rok ich bolo 41, a tri prípady aj dokonali. Lučanský bol pritom v ten deň na rozhovore so psychológom, no nezaznamenali žiadne indície, že by siahol po takomto kroku. Exprezident bol počas stredy na ARO v Prešove v kóme, kde ho navštívila manželka.

Podvečer po necelých 24 hodinách od skutku Lučanský zomrel. „S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že dnes nás navždy opustil náš milujúci manžel, otec a syn generál Milan Lučanský. Žiadne slová nedokážu vyjadriť smútok, ktorý prežívame za tak veľkým človekom, akým bol,“ napísala jeho rodina. Lučanský nemal nechať žiadny list na rozlúčku.

Lekár prvýkrát vylúčil samovraždu

Ministerka Kolíková ešte pred potvrdením smrti hovorila, že je presvedčená, že nezanedbali svoje povinnosti. Zriadi však širokú komisiu, ktorá to preverí. Šéf ZVJS Ivan podal demisiu, aj keď rovnako uvádza, že nedošlo k pochybeniu jeho ľudí. Problémom sa totiž môže javiť fakt, že Lučanský sa pred vyše dvoma týždňami zranil v cele prvýkrát. V tom čase to on sám aj vyšetrovanie uzavreli ako nešťastný pád na posteľ. Problémy mal v okolí oka a podstúpil operáciu.

„Z tej udalosti, ako sme ju prešetrili, nevyplýva žiadna takáto okolnosť. Zobrali sme si všetky záznamy, bol rozhovor s p. Lučanským. Výsledok bol, že nebolo spochybnené, že to nesúviselo s pokusom o samovraždu. Bola hovorená informácia, ktorá zdravotne nebola potvrdená. Nebol o tom žiadny záznam od lekára,“ povedala Kolíková. Keď bol hospitlizovaný v Trenčíne, tak mal pohovor s psychiatrom a bol aj na danom oddelení, kde ho istý čas sledovali.

„Nič takémuto konaniu nenasvedčovalo,“ dodala Kolíková. Napriek tomu podľa Ivana nasadili zvýšený dohľad a Lučanského v cele kontrolovali každých 30 minút. „Vzhľadom na to, že ide o takúto osobu, tak bola snaha zvýšiť režim kontroly, aby sme predišli problémom. Stať sa to môže aj tak,“ hovorí Ivan.

Bol na psychiatrii

Kolíková vysvetľuje, že nemohli Lučanského držať na psychiatrii, keď daný znalec povedal, že na to nie je dôvod. „Fakticky bol na psychiatrickom oddelení, bol tam do maximálneho možného času. Vyšetrenie, ktoré absolvoval, nenasvedčovalo tomu, že by bolo potrebné držať ho na takomto oddelení. Bol tam preventívne pre pochybnosti, ktoré zaznievali,“ dodáva Kolíková s tým, že psychológ mal 24-ročné skúsenosti aj s väznenými osobami.

„Pán Lučanský mal toľko vedomostí, ako je systém v zbore, ak to chcel urobiť, tak vedel, čo má urobiť, aby bol úspešný. Teraz to bola tepláková bunda, mali sme aj iný prípad plachty,“ hovorí Kolíková. Lučanský počas výkonu väzby nepodal žiadne sťažnosti na zaobchádzanie s ním. „Potvrdil to osobne našim pracovníkom, komisii ministerky aj prokurátorovi,“ dodal Ivan.

Advokát Lučanského Matúš Beresecký bol s ním v kontakte pred pár dňami. „Nemám vedomosť o tom, že by niečo nasvedčalo tomu, že si chce pán Lučanský nejakým spôsobom ublížiť,“ povedal.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol priamo na mieste v Prešove. Potvrdil, že na obhliadke miesta činu bol prítomný aj znalec krajského prokurátora v Prešove, aby úkony nemohli byť žiadnym spôsobom spochybnené. Začali sa dve trestné stíhania, aby situáciu preverili.

Výzvy na demisiu

Celá kauza dala do pozoru aj politickú scénu. Opozičná strana Hlas Petra Pellegriniho vyzýva Kolíkovú na odstúpenie. „Vládna koalícia pokračuje v deštrukcii dôvery v právny štát a jej zotrvanie na poste len potvrdí jeho ďalší morálny rozvrat,“ píše sa v stanovisku. Robert Kaliňák za Smer tvrdí, že do väzby zobrali Lučanského bezdôvodne a boli mu odopreté práva aj na styk s rodinou.

Lučanský totiž nemohol v rámci kolúznej väzby kontaktovať rodinu bez súhlasu prokurátora, ktorý to neumožnil. Kolíková hovorí, že je to aj politická kauza. „V tejto súvislosti budem preto pozorne sledovať, či opatrenia, ktoré boli urobené, sú dostatočné. Ak tomu tak nebude, som určite pripravená postaviť sa k tomu čelom,“ uzavrela Kolíková, ktorá má podporu koaličných partnerov. Lučanský bol obvinený z prijímania úplatkov, keď mal zobrať až pol milióna eur a hrozilo mu 15 rokov väzenia.