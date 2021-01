Muž denne do seba lial litre vody, aby sa zbavil koronavírusu: Hrozivý následok

Muž (34) takmer zomrel po tom, ako pil päť litrov vody denne. Veril, že tak dokáže liečiť príznaky Covid-19.

Luke Williamson (34) z Patchway v Bristole takmer prišiel o všetok prírodný sodík v tele. Vypil až príliš veľa tekutín a to sa mu mohlo stať osudným, informuje portál Daily Mail.

Myslel si, že počas prvého lockdownu sa nakazil ochorením Covid-19. preto začal piť dvojnásobok odporúčaného denného množstva vody, v mylnej predstave, že tým vírus porazí. Ale zvýšený objem tekutín spôsobil intoxikáciu vodou, čo znamená, že hladina solí v tele bola nebezpečne nízka. Výsledkom tohto nebezpečného experimentu bolo, že Luke skolaboval doma v kúpeľni.

Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva dôrazne odporúča pozitívne testovaným na koronavírus, aby pili veľa vody, no táto metóda nie je efektívnym spôsobom, ako vírus aj vyliečiť.

Luke je presvedčený, že rýchla reakcia jeho manželky Laury (39), mu zachránila život. Rozprávala sa s ním cez dvere do kúpeľne, aby zostal pri vedomí, až kým neprišli záchranári. „Keby nebolo jej, nebol by som tu. Ostala pokojná, zavolala záchranku a sadla si so mnou na zem za dvere," povedal Luke. „Týždeň mu bolo veľmi zle a doktor mu odporúčal piť veľa tekutín. Jeden večer sa šiel okúpať a potom som už len počula obrovskú ranu, keď skolaboval,“dodala Laura.

Lekári v nemocnici sú presvedčení, že pán Williamson dostal záchvat pre zníženú hladinu solí v tele, ktoré sa rýchlo vyplavovali nadmerným pitím vody. Sanitka prišla po trištvrte hodine a Luke posledných 20 minút vôbec nereagoval. Laura sa veľmi obávala, že ho stratí.

Pre prísne opatrenia ho nemohla ani navštíviť v nemocnici. „Prvých 24 hodín bolo kritických. Na jednotke intenzívnej starostlivosti bol skoro tri dni - bol na ventilátore. Personál nemocnice bol skvelý,“ povedala Laura.

Lekári dospeli k záveru, že Luke utrpel intoxikáciu vodou. Z tela sa vyplavil sodík, čo viedlo k opuchu mozgu. Pán Williamson uviedol, že denne vypil štyri až päť litrov tekutín. Odporúčané množstvo je šesť až osem pohárov.

Manželia majú spolu štyri deti, ktorým počas lockdownu pomáhali s domácim vzdelávaním. Laura okrem toho poskytovala rodine podporu aj v oblasti duševného zdravia. Pomáhala aj pri zabezpečovaní darov a potravinových balíčkov pre rodiny bojujúce v časoch pandémie.

Odvtedy opustila svoju pozíciu pracovníčky s mládežou a čoskoro začne pracovať ako asistentka učiteľa v miestnej škole. Luke nominoval svoju manželku v miestnej kampani „Covid hrdinovia“. „Je to skutočne úžasná žena,“ dodal.