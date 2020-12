Dobrá správa v mori tých zlých: Zázrak po zemetrasení v Chorvátsku

V chorvátskom mestečku Petrinja, ktoré bolo najviac zasiahnuté zemetrasením, sa podarilo spod trosiek vyslobodiť živú mladú ženu.

O tento zázrak sa postarali požiarnici z mesta Novska, ktorí prišli do Petrinje na pomoc. „Ideme na to. Iba ten, kto sa vzdá, je porazený. Vytiahli sme živé dievča z tejto kancelárie. Bolo zasypané tehlami a betónom. Želáme jej rýchle uzdravenie,“ napísali hasiči z Novskej na sociálnej sieti.

Zachrániť sa ju podarilo v utorok podvečer. Počítanie ľudí na mestskom úrade odhalilo, že jedna pracovníčka chýba. Hasiči potom cielene prehľadávali poškodenú budovu, až kým ju nenašli. Sedem ľudí však také šťastie nemalo. V Petrinji zomrelo 12-ročné dievča, v mestečku Glina zahynulo päť ľudí a siedmu obeť našli v troskách kostola v Zazine. Starosta Petrinje potvrdil, že približne polovica domov bola zničená a ľudia sa v noci báli vrátiť do tých ostávajúcich pre prípad, že by sa vyskytli ďalšie otrasy. Niektorí spali v autách alebo odišli k príbuzným do iných oblastí Chorvátska. Približne 200 ľudí ubytovali vojaci v kasárňach.