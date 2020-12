Môžete sa aj vy už zobudiť z nočnej mory s názvom koronavírus?

Na to, aby ste sa mohli dať zaočkovať, musíte splniť viacero podmienok. Nemôžete byť aktuálne chorý na Covid-19, ale zároveň nemôžete byť v rekonvalescencii. Očkovanie môžete totiž podstúpiť až 90 dní po prekonaní ochorenia. Prečítajte si, ako zistíte, či ste neprekonali Covid-19 úplne bez príznakov, a ani ste o tom nevedeli.

Zaočkovať proti koronavírus sa dal profesor Krčméry, pani prezidentka, niektoré naše ministerky a ministri, zdravotníci. Vrcholní predstavitelia svojich krajín sa dali zaočkovať medzi prvými, aby ukázali, že vakcína proti koronavírusu je bezpečná.

Aj slovenskému premiérovi Igorovi Matovičovi tesne po vianočných sviatkoch skončila karanténa po tom, ako mal pozitívny test na COVID-19. Mal by teda nasledovať svojich kolegov?

Časť slovenskej vlády sa však nemôže dať v týchto dňoch zaočkovať proti COVID-19. Hoci by možno chceli ukázať najmä pochybovačom, že je vakcína naozaj bezpečná.

Väčšina z nás síce považuje očkovanie za vyslobodenie sa zo začarovaného kruhu, existuje stále príliš veľké množstvo ľudí, ktorí vakcínu spochybňujú. Tých mali presvedčiť verejné akcie s poprednými predstaviteľmi krajín ale aj bežnými občanmi, ktorých vek sa pohybuje aj na hranici stovky.

Prečo sa nemôžu očkovať

Aj u nás by sa ľudia nad 65 rokov, chronicky chorí pacienti, pracovníci v domovoch dôchodcov mohli dať očkovať už v prvých týždňoch budúceho roka. „Má to však dve podmienky. Nemôžu mať aktuálne aktívne ochorenie, ale zároveň musia po odoznení choroby počkať 90 dní. Až následne sa môžu dať zaočkovať,“ vysvetľuje verejne známy fakt marketingová riaditeľka Alpha medical Lívia Franková.

Jednoducho to znamená, že ľudia, ktorí prekonali koronavírus napríklad v posledných decembrových dňoch sa budú môcť dať zaočkovať až koncom marca 2021. A to bez rozdielu veku či príslušenstva k ohrozenej skupine občanov. A to platí aj pre predstaviteľov slovenskej vlády, ktorí koncom roka 2020 prekonali ochorenie Covid-19.

Všetci, ktorí mali pozitívny PCR alebo antigénový test na koronavírus, majú najskorší termín na očkovanie jasný. Pretože vedeli, že sú pozitívni. Ako to však zistia tí, ktorí koronavírus prekonali bez príznakov?

„Najspoľahlivejšia metóda je takzvaný ELISA test z krvi, presnejšie z krvného séra,“ konštatuje Lívia Franková. Ide o test na protilátky, ktorý meria imunitnú reakciu – odpoveď tela na kontakt s vírusom. Výhodou tohto testu je, že zistíte nielen to, či ste koronavírus prekonali, ale aj to, aká je hladina vašich protilátok, a teda aj pravdepodobný čas, kedy sa budete môcť dať zaočkovať. „Používame testy značky Euroimmun, ktorých diagnostická špecificita v prípade dlhodobých protilátok triedy IgG dokazujúcich prekonanie ochorenia, je 98,5 percenta,“ poukazuje Lívia Franková. ELISA test vám však nepovie iba to, či ste už ochorenie prekonali, ale aj to, či vírus nemáte ešte stále v tele. Oproti PCR testu, ktorý je vynikajúci na zistenie prítomnosti vírusu „tu a teraz“, senzitivita metódy ELISA v čase totiž výrazne stúpa, čo znamená, že čím dlhší čas od prvotnej infekcie (optimálne 3 – 4 týždne), tým väčšia šanca na zachytenie imunitnej odpovede tela.

Netreba sa obávať nepríjemných výterov

Odoberanie vzoriek na ELISA testy nie je ani také nepríjemné. Mnohí sa totiž pre PCR testoch obávajú výterov z hrdla a sťažujú sa na nepríjemne hlboké vnorenie tyčinky do nosa. V prípade ELISA testov ide o odoberanie vzoriek krvou. „Pacientovi sa odoberá krv zo žily, dve hodiny pred odberom sa neodporúča jesť, odporúča sa ale pred odberom piť veľa tekutiny. Výsledok sa pacient dozvie najneskôr do 48 hodín od odobratia krvnej vzorky,“ konštatuje marketingová riaditeľka Alpha medical.

