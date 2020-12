Modelka Andrea Verešová po škandále s pornom: Vysúdi 100-tisíc €?!

Podarí sa jej v tejto „hre“ zvíťaziť?! Celé Slovensko a Česko šokoval počas vianočných sviatkov obrovský škandál modelky Andrey Verešovej (40).

Po internete sa totiž začalo šíriť porno, v ktorom sa ukázala tvár sexice ako aj jej manžela Daniela Volopicha (56). Brunetka tvrdí, že ide o videomontáž a celú vec posunula polícii. Podľa informácií Nového Času by mohla od páchateľov vysúdiť poriadne mastnú sumičku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Verešová mala kvôli pikantnému videu skazené Vianoce. „V tejto dobe už nemôžete ničomu veriť. Nič nie je reálne,“ napísala na instagrame modelka. Znechutení manželia sa rozhodli celú vec riešiť cez políciu. „S poľutovaním musím konštatovať, že sa objavilo falošné video, ktoré má za cieľ poškodiť a zdiskreditovať mňa aj môjho manžela. Rozhodli sme sa podať trestné oznámenie,“ reagovala sexica, ktorá ponúka za pomoc sumu 50-tisíc eur.

Ak by sa jej podarilo dolapiť páchateľov, čakal by ich nepochybne trest. „Ak je video falošné, tak páchateľ sa dopustil trestného činu poškodzovania cudzích práv. Páchateľ uvedením do omylu ohľadne pravej identity osôb na videu im spôsobil vážnu ujmu na právach. Páchateľovi hrozí odňatie slobody až na dva roky. Pretože bol trestný čin spáchaný verejne, zvyšuje to jeho spoločenskú nebezpečnosť,“ vysvetlil advokát Marek Benedik.

„Dotknuté osoby sa môžu domáhať náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v značnej výške, ktorá môže prekročiť aj stotisíc eur," dodal. Či sa však páchateľa podarí dolapiť, je nateraz otázne. „Celá záležitosť je v šetrení polície, ktorá nám zakázala podávať akékoľvek informácie,“ znelo stanovisko Verešovej.