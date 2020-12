Plačkovej cirkus cestou z USA: Hádka s letuškou kvôli rúšku a prišla aj o 3-tisíc €

To by nebola ona, aby nebol okolo nej poriadny rozruch! Známa influencerka, ktorej fanúšikovia sa rátajú v státisícoch, Zuzana Strausz Plačková (29) už dva mesiace obieha svet a navštívila hneď niekoľko krajín.

Naposledy to bola Amerika, na ktorú rozhodne nezabudne. Cesta do rodnej krajiny však bola plná problémov a prostoreká Zuza musela vytiahnuť z peňaženky poriadny balík peňazí!

Plačková si užívala americký sen, ktorý sa však skončil veľkou hádkou. A nielen tým! Za všetkým bol jej dlhý let domov. Keď totiž Zuzana nastúpila, letuška ju požiadala, aby si nasadila rúško, ktoré ponúkala letecká spoločnosť. S tým však Plačková nesúhlasila a strhla sa poriadna trma-vrma. Sexica nakoniec musela ustúpiť, pretože dostala upozornenie, že kvôli nej neodletia.

Tu sa však jej problémy neskončili. O Plačkovej je totiž známe, že veľmi rada nakupuje a inak to nebolo ani za veľkou mlákou. Akosi však pozabudla na fakt, že bude musieť za tovar, ktorý privezie, platiť clo. Úsmev jej zamrzol po príchode do Viedne. „Jak nám tu vyhadzujú kufre, to som nezažila, sa nedoplatím na taxe,“ začala prvým príspevkom na sociálnej sieti Zuzana.

So sebou mala celkom novú konzolu PlayStation, a to ležalo v žalúdku colníkom. „Tak za toto playko toľko kriku, čo som robila, to ste nevideli. Extrém. Sa čudujem, že ma tu nezavreli,“ pochválila sa Plačková, ktorá si musela siahnuť hlboko do vrecka. „K**ot, mala som ja tam ešte ostať. 2 900 eur sme zaplatili a to pôvodne chceli cez 5 000 eur. Im to j*be dočista. Naozaj mám dosť! Vitaj doma, Zuza,“ uzavrela s poriadnymi vulgarizmami rozčúlená Plačková.