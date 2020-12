Ako vyzerajú COVID pohreby: Majiteľ krematória v Nových Zámkoch taký nápor nezažil, smutné svedectvo

Pre smutnú situáciu idú nonstop. Pandémia koronavírusu si vyžiadala nielen obete na životoch, ale aj vyššie bezpečnostné a ochranné opatrenia pri pohreboch a manipulácii s telami, a tým aj vyššie ceny za tieto služby.

V Nových Zámkoch je jediné krematórium, ktoré momentálne spopolňuje 24 hodín denne. Majiteľ Róbert Molnár (47) tvrdí, že taký nápor ešte nezažil - a ani také pohreby. Smutnú a ťaživú situáciu zvládajú s obrovským fyzickým nasadením.

Kremačná pec v Nových Zámkoch sa nezastaví ani na chvíľu. Majiteľ tvrdí, že nič takéto ešte nezažil. „Spopolňujeme, neviem dať do kremačnej linky viac mŕtvych za deň, ale ideme nonstop, strašne je to veľa,“ krúti hlavou majiteľ Róbert Molnár. Denne tak spopolnia aj 22 tiel, každé potrebuje iný čas. „Nie je to vždy rovnaké, ale priemerne tak hodinu potrebujeme na jedno telo. Ale niekedy to je aj 1,5 hodiny,“ prezrádza niektoré z detailov doposiaľ tabuizovanej témy.

Je rozhorčený na všetkých, ktorí v tejto dobe hazardujú so životom. „Tí mŕtvi mali COVID-19, ale aj iné závažné choroby, takže zomreli na ne. Aj pohrebov je dva razy toľko, máme problém aj so zamestnancami, zúfalo by som niekoho potreboval, ale nikto to nechce robiť, tak sa nezastavím celé dni,“ krúti hlavou. Ak sa aj niekto prihlási, väčšinou s tým, že bude robiť len vodiča. „To je ale nemysliteľné, ja potrebujem všetko,“ prízvukuje.