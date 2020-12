Lionel Messi vyšiel s pravdou von: Toto sú podľa mňa najlepší tréneri, pod akými som kedy hral

Josep Guardiola a Luis Enrique sú podľa Lionela Messiho dvaja tréneri, ktorým vďačí najviac za to, že sa vypracoval na najlepšieho svetového futbalistu.

Obaja ho viedli v FC Barcelona, Guardiola v rokoch 2008 - 2012, Enrique v rokoch 2014 - 2017. Počas spolupráce Messiho a Guardiolu Katalánci dobyli na rôznych frontoch 14 futbalových trofejí, kooperácia Messiho a Enriqueho priniesla 9 trofejí.

"Mal som šťastie, že som mohol trénovať pod týmito dvoma pánmi. Sú to tí najlepší tréneri. Fyzicky aj mentálne som počas ich pôsobenia tak povyrástol, že dodnes z toho ťažím. Už mám v sebe taktickú vyspelosť, ktorú oni dvaja ordinovali nášmu mužstvu," vyhlásil Lionel Messi v rozhovore pre televízny kanál LaSexta, cituje z neho aj portál ORF.

Messi sa vyjadril aj k svojej prestupovej ságe, keď na konci minulého leta bol už jednou nohou preč z FC Barcelona. Klub ho však napriek značnej frustrácii napokon udržal vďaka výstupnej klauzule, ktorá podľa 33-ročného Argentínčana už nemala byť v platnosti. Nakoniec Messi ustúpil a zostal na Camp Nou, kde strávil prakticky celú futbalovú kariéru a kde sa stal šesťkrát stal najlepším svetovým futbalistom. "Mal som ťažké obdobie, priznávam, že som chcel odísť. Je to však už za mnou a teraz som v poriadku. Opäť som našiel chuť bojovať za FC Barcelona a za všetko, čo stojí pred nami. Viem, že náš klub neprežíva ľahké obdobie po organizačnej ani hernej stránke. Som však pripravený pomôcť mu ako sa len dá. Teším sa na prekonávanie najbližších výziev," dodal Messi pre LaSexta.

Fenomenálny Argentínčan po ťažšom vstupe do sezóny sa už dostáva do tradičnej formy a ťahá FC Barcelona z nižších poschodí tabuľky La Ligy smerom nahor. Nedávno gólom pečatil víťazstvo FC Barcelona na trávniku Valladolidu na 3:0 a po 15. kole La Ligy patrí FCB v tabuľke piata priečka. Bol to už jeho 644. zásah v drese mužstva z Camp Nou, čím prekonal historický rekord brazílskej legendy Pelého v počte gólov dosiahnutých v jednom klube. Messi má v novej sezóne španielskej najvyššej súťaže na konte už 7 gólov a v tabuľke kanonierov je na delenom druhom mieste za Gerardom Morenom z Villarrealu, Karimom Benzemom (Real Madrid) a Iagom Aspasom (Celta Vigo).