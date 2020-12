Čína sprísňuje zákon o trestnej zodpovednosti: Za mreže môžu ísť už 12-ročné deti

Čína znížila vekovú hranicu trestnej zodpovednosti za závažné trestné činy zo 14 na 12 rokov.

Novela zákona, ktorú v sobotu schválil čínsky parlament, reaguje na nárast kriminality mladistvých v posledných rokoch. Začne platiť 1. marca, napísala dnes agentúra AP.

Deti od 12 do 14 rokov budú môcť byť stíhané za "úmyselné zabitie alebo úmyselné zranenie, ktoré vedie k smrti, alebo za spôsobenie ťažkého postihnutia použitím extrémne krutých prostriedkov", píše AP. Za všetky ostatné trestné činy môžu byť deti do 14 rokov poslané do nápravných zariadení. Mladiství od 14 do 16 môžu byť stíhaní za úmyselné násilné činy, ako je vražda alebo znásilnenie. Pre väčšinu priestupkov je hranica trestnej zodpovednosti 16 rokov.

Doteraz boli za závažné trestné činy deti v Číne stíhané až od 14 rokov a neplnoletí dostávali mierne tresty, ktoré poburovali verejnosť. V jednom prípade trinásťročný chlapec, ktorý v októbri 2019 zabil desaťročnú dievčinu, dostal ako trest tri mesiace v nápravnom zariadení pre mladistvých. Práve tento čin viedol k vzniku novely zákona.

V Českej republike je táto hranica 15 rokov, v mnohých európskych krajinách je to 14 rokov, vo väčšine Británie je vek trestnej zodpovednosti dokonca desať rokov.