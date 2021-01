Mama 8 detí čelí vlne kritiky: Plánuje ísť sama na dovolenku do Španielska, druhé rozhodnutie to zaklincovalo

Tomu sa povie zaslúžený oddych. Matka ôsmich detí dostala dovolenku zadarmo, aby si oddýchla po lockdowne, informuje portál Metro.

Marie Buchan (39) nedávno čelila vlne kritiky na sociálnych sieťach, keď napísala, že v novom roku plánuje ísť na dovolenku do Alicante bez svojich detí. Vyjadrila sa, že „každá matka si potrebuje niekedy dopriať prestávku.“

Ona sama počas pandémie koronavírusu zápasila s dopadmi krízy na školskú dochádzku a zháňala financie na chod domácnosti. Pre Metro Marie uviedla, že jej cestu ponúkol láskavý britský podnikateľ. Celý pobyt aj všetky výdavky jej bude hradiť on.

Adam Gane jej poslal správu: „Viem, že teraz musí byť ťažké zvládnuť bez pomoci osem detí počas lockdownu. Zaujímalo by ma, či by ste chceli prísť a zostať so mnou týždeň alebo dva v Španielsku. Rád pokryjem všetky výdavky, ako sú lety, ubytovanie, jedlo a pitie.“

Dobrodinec, ktorý žije so svojím priateľom, prevádzkuje v areáli svojho domu útulok pre zvieratá. Marie povedal, že má priateľov so stajňami a ponúkol jej jazdu na koni do okolitých hôr. Pán Gane sa vôbec nemá zle, stavia reštauráciu a bar, ktoré majú byť otvorené v novom roku.

„Je to výlet zadarmo a každý potrebuje dovolenku. Adam mi to ponúkol z láskavosti svojho srdca a ja túto ponuku beriem. Pôjdem niekedy v januári. Moje deti s nápadom súhlasia a povedali mi, aby som išla,“vyhlásila Marie. Osamelá matka tvrdí, že dávky v celkovej výške približne 500 libier týždenne jej pomáhajú viesť domácnosť pre jej deti vo veku od šesť do 16 rokov.

Je vyučenou mechaničkou, ale tejto práci sa nevenuje. Obviňuje sexizmus z toho, že napriek diplomu, nemá v tejto kariére budúcnosť. Neskôr čelila obrovskej kritike za to, že si na súkromnej klinike v Turecku dala zväčšiť prsia a minula na to takmer 3000 eur.