Ako budú tráviť najkrajšie sviatky roka politici? Niektorým stroskotali plány, toto ich najviac mrzí

Členovia vlády i lídri politických strán budú tráviť vianočné sviatky tradične s rodinami. Niektorí z nich však musia byť pre nákazu novým koronavírusom v karanténe.

Zhodli sa na tom, že tohtoročné Vianoce budú iné. Širšie rodinné stretnutia vzhľadom na opatrenia nebudú ani pre nich možné.

"Pre mňa Vianoce začínajú už adventom, keď sa rodina stretáva a pečieme vianočné dobroty," uviedol pre TASR predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Najväčším darom preňho je, keď sa celá rodina zíde na Vianoce. "Ako dieťa som vždy chcel tank na diaľkové ovládanie," spomína na vytúžené vianočné darčeky. Dnes ho pod stromčekom potešia ponožky či pyžamo. Na Štedrý deň zvykol chodiť dopoludnia s deťmi ku kamarátovi z detstva, kde sa zišlo aj 200 ľudí. Tento rok to však pre pandémiu nebude možné.

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa nedávno nakazila novým koronavírusom, preto budú sviatky pre ňu iné. "Plánovala som, že na Vianoce zoberiem po otestovaní do našej rodinnej bubliny aj mamu, ktorá žije sama a s vnúčatami sa už veľmi dlho nevidela pre ochranu zdravia. Choroba nám však zmenila plány," uviedla pre TASR. Prezradila, že tradičnú kapustnicu aj zemiakový šalát robí jej manžel, zatiaľ čo ona zvykne pripravovať rybu a makové pupáky. "Chcela som piecť aj oblátky a s deťmi krémeše a medovníky, ale pre chorobu a karanténu to nebude možné. Tak len spoza zavretých dverí počúvam, ako si deti niečo medzi sebou štebocú, občas sa pohádajú, kreslia mi rôzne umelecké diela - mladšia kreslí zvieratká, starší syn bojovníkov zo Star Wars a rôzne abstraktné variácie ochorenia COVID-19, aby ma potešil," opísala situáciu doma.

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík bude Vianoce tráviť tradične s rodinou. "Vypínam mobil, odstavím mail, teda dám si automatickú odpoveď, a som cez Vianoce s rodinkou," povedal pre TASR. Na otázku, či nehrozí koaličná kríza počas sviatkov, odpovedal, že v tom prípade by si mobil zapol. Aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) prezradila, ako bude tráviť sviatky. "V rámci sviatkov pokoja bude priestor na to, aby som mohla byť so svojou rodinou a aby som nemyslela na prácu," skonštatovala.

Tradičnú štedrú večeru absolvuje aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Sviatky strávi s rodičmi na Orave. "Prvýkrát budeme sami traja," povedal s tým, že jeho súrodenci sa už odsťahovali a keďže sú obmedzené návštevy, nebudú sa stretávať ani s ďalšou blízkou rodinou. Mrzí ho, že asi po prvý raz nepôjde na sviatky navštíviť babku, no nechce ju ohroziť. Okrem iného chce stihnúť dokončiť dizertačnú prácu a ak sa bude dať, rád pôjde do prírody so psom či na bežkách.

Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini pre TASR prezradil, že Vianoce vždy rád trávi so svojimi blízkymi vrátane rodičov. Tento rok ich však nechce ohroziť. "Som momentálne v karanténe a uvidíme, ako nakoniec budem sviatkovať. Želám všetkým veľa sily, zdravia, osobného šťastia, zodpovednosti a trpezlivosti," uviedol a pripomenul, že všetci by mali aj cez sviatky myslieť na svojich blízkych a správať sa zodpovedne.