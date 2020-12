Vianoce nezadržateľne klopú na dvere a na ich atmosféru sa tešia nielen deti, ale aj my dospelí. Inak to nie je ani v rodine známeho hudobníka Ondreja Kandráča, v ktorej budú tentokrát veselšie, nakoľko v lete pribudla do ich rodiny malá Anička a tak bude pri stromčeku o jedného člena viac. A keďže tento rok dostali hudobníci kvôli šíriacej pandémii stopku, pripravil si Ondrej Kandráč pre svojich fanúšikov spoločne s rodinkou milé vianočné prekvapenie.