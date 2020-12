Nevyhol sa jej! Lukáš Adamec bojuje s koronou: Otvorene prehovoril o príznakoch

Ďalší nakazený! Koronavírus v poslednej dobe poriadne vyčíňa medzi známymi tvárami.

Nevyhol sa mu ani spevák Lukáš Adamec (33), ktorý sa zo dňa na deň ocitol s príznakmi v karanténe. Ochorenie ho tak zastihlo krátko pred vianočnými sviatkami, ktoré strávi v izolácii. Viac ako z nákazy je však nešťastný z toho, že bude bez svojich milovaných detí.

Hudobník Lukáš Adamec len v nedeľu priznal, že aj on sa zaradil do skupiny ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom. „Cítim sa hore-dole. Raz mi je lepšie, raz mi je horšie. Teploty už teraz nemám, takže dobre. Nemám silu akurát, chuť mám, únava bola. Mal som asi deň-dva teploty, takže mám celkom super priebeh. Ja to mám také vo vlnách, že raz je dobre, raz je zle a keď mi nie je dobre, tak to vie celkom znepríjemniť človeku stav,“ opísal Lukáš svoje príznaky pre Nový Čas.

Na druhej strane ale aspoň vie, kde sa koronou nakazil. „Som doma s priateľkou, ona je pozitívna a tým pádom som vedel, že keď asi budem mať nejaké príznaky typu chrípka, tak by som sa mal ísť otestovať a pravdepodobne to bude COVID-19,“ priznal sympatický spevák, ktorý tak kvôli ochoreniu strávi Vianoce bez svojich detí Tea a Lei. Tie budú cez sviatky pravdepodobne so svojou mamou Mirkou, s ktorou sa spevák vo februári 2019 rozišiel.