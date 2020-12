Psík Amorko má veľkú chuť do života napriek záhadnej chorobe: Postaví ho na labky drahé vyšetrenie v Budapešti?

Život zvieratka im nie je ľahostajný. Štvormesačný Amor svojimi úprimnými očami prosí o šancu na život.

Za havkáča v zúboženom stave, ktorého osud je neistý, bojujú ochrancovia zvierat zo všetkých síl. Zachrániť ho môže len nevyhnutné vyšetrenie na magnetickej rezonancii v špecializovanej klinike v Budapešti. Od cesty do Maďarska ich neodradila ani mimoriadna situácia.

Psík dostal meno Amor v neziskovke Pomáhať a chrániť zvieratká spoločne. Príbeh čierneho bandoga zverejnili aj na sociálnej sieti. Miloslava Szafková a Richard Roxer z tejto organizácie v Moldave nad Bodvou sa pokúšajú zmeniť život krásneho havkáča k lepšiemu. Len sťažka sa dokáže postaviť na nohy, okamžite padá, potrebuje akútnu odbornú starostlivosť.

„Amorko chce žiť. Prosíme o pomoc s veterinárnymi nákladmi pre tohto anjelika,“ uviedla Szafková a jedným dychom pokračovala: „Zíde sa každé euro, musí podstúpiť vyšetrenie na magnetickej rezonancii. Pre pandémiu koronavírusu to v Trenčíne nie je možné, a preto prichádza do úvahy len špecializovaná klinika v Budapešti.“ Jej kolega psíka pre istotu držal na rukách, keďže nedokáže chodiť. Nevie sa ani nakŕmiť, potravu mu podávaju z ruky.

„Pochádza z Košíc. Vieme o ňom len to, že bol na kosť vychudnutý. Jeho očká hovoria za všetko, chce veľmi, veľmi žiť,“ spomenula milovníčka zvierat. S Amorom už boli u veterinárky, kde mu urobili röntgen.

„Má príznaky poškodenia centrálneho nervového systému a problémy s chôdzou. Videli sme jeho nálezy na chrbtici, ale mozog nedokážeme röntgenologicky vyšetriť, pomôže len magnetická rezonancia. Môžu to byť vývojové anomálie, vrodené veci, ale vylúčiť sa nedá ani trauma,“ vysvetlila Mária Kuricová z kliniky malých zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podľa nej mu vyšetrenie v Maďarsku môže zachrániť život. „Ihneď potom môžeme psíka operovať aj u nás,“ dodala.

S Amorom už dnes cestujú do Budapešti, a to aj napriek zložitej situácii s koronavírusom. Na vyšetrenie, ktoré stojí niekoľko stoviek eur, sa vyzbierali jednotlivci, ale zďaleka to nestačí. „Urobíme všetko pre to, aby sa pozviechal a bol fit,“ dodala s nádejou Szafková.

Bandog

Pôvod: Anglicko

Poslanie: chrániť človeka a jeho majetok

Hmotnosť: 39 – 48 kg (samica), 45 – 57 kg (samec)

Výška: 51 – 76 cm (samica), samec: 51 – 76 cm (samec)