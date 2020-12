Tragický príbeh psíka Doriana († 4) naštval celé Slovensko: Podivné vyjadrenia majiteľa! Prípad rieši polícia

Neľudský čin! Aj tak nazvala naša čitateľka konanie majiteľa štvorročného psíka, ktorý ho na sociálnej sieti najprv ponúkal na predaj ako vec, dokonca ako nevhodný darček!

Na nelichotivé komentáre ľudí majiteľ Gabriel na sieti uviedol, že so psíkom Dorianom to už vybavil tak, že dal susedovi poľovníkovi 20 eur, aby to vyriešil. Neskôr zas písal, že ho zrazilo auto a on zomrel po vážnej nehode! V ďalšom statuse opísal zase inú príčinu smrti psíka. Záujemcov o Dorianka pritom bolo neúrekom! Prípadom sa už zaoberá polícia. Tragický osud psíka Doriana († 4), ktorého sa mal zbaviť vlastný majiteľ, nahneval celé Slovensko. Majiteľ Gabriel psíka na sociálnej sieti najprv ponúkal na predaj.

„Opisoval ho ako vec či nevhodný darček!“ uvádza rozčúlená čitateľka, a ako dodala, neskôr psík za záhadných okolností tragicky zahynul. „Za odvoz darujem tento nevhodný darček k narodeninám dcére, keďže útulky v okolí sú plné a strelnú zbraň nevlastním,“ toto doslova napísal na sociálnu sieť Gabriel. Po spŕške nenávistných komentárov zverejnil šokujúci verdikt: „Vyriešil som to tak, že som dal susedovi poľovníkovi 20 € a povedal, nech to vyrieši za mňa,“ píše evidentne bezcitný muž.

Majiteľ netušil, akú lavínu svojimi slovami spôsobí. Ľudia ho začali odsudzovať a slovne naňho útočiť. Preto prišiel Gabriel s ďalšou verziou Dorianovej smrti, ktorou malo byť, že vbehol pod idúce auto. Neskôr na sociálnej sieti vznikla stránka ako spomienka na úbohého psíka. Autor stránky sa podpisuje menom majiteľa Dorianka a tvrdí, že stránku vytvoril preto, aby svoje meno očistil.

Na stránke bola zverejnená tretia príčina smrti, kde jej autor podpísaný menom Gabriel tvrdí, že trpí návalmi agresie a psíka mal v afekte dobiť kovovou tyčou do bezvedomia a následne požiadal kamaráta, aby mu dal ranu z milosti. Autor stránky sa zároveň ospravedlňuje za čin a klamstvá o zrážke s vozidlom. „Na záver chcem len povedať, že ak sa niekto nevie ovládať a má problémy s agresivitou, nech si, prosím, psíka nekupuje. Môže to dopadnúť aj tragicky, tak, ako náš Dorianko. Výčitky svedomia s vami môžu ostať aj navždy," znie úryvok zo zvláštneho statusu.

Okrem neho však na stránke nájdete status, v ktorom sa autor stránky pýta, aké zvieratko má kúpiť dcére, keď už nemajú Dorianka. Vykrúcanie majiteľa vyzerá, akoby chcel ľudí po svojom neodpustiteľnom čine ešte viac naštvať. Tvrdí, že svoj čin ľutuje zároveň však prichádza vždy s novou verziou jeho smrti.

Polícia už má muža v hľadáčiku

„Mnohí nás upozornili na príspevok a následnú komunikáciu muža na sociálnej sieti. V skupine, kde sa uverejňujú inzeráty, uverejnil príspevok, v ktorom ponúkal na darovanie tohto čierneho psíka, ktorého označil ako ,nevhodný darček´ a ,vec´,“ povedala bratislavská krajská hovorkyňa Lucia Mihalíková. „Informáciami zverejnenými na sociálnej sieti k tomuto prípadu sa už zaoberá príslušné policajné oddelenie,“ doplnila a pripomenula, že status zvieraťa bol posilnený aj novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej zviera nie je vec, ale živá cítiaca bytosť.