Moderátori Telerána zvyknú vstávať o 3-tej v noci: Prečo sa nevyspíme ani cez Vianoce?!

Celý rok sa starajú o to, aby bola zábava už od skorých hodín, kvôli čomu vstávajú o tretej v noci.

Počas vianočných sviatkov sa však Teleráno nevysiela a celá táto šesťčlenná partia má jedinečnú možnosť – vyspať sa pekne do ružova. Nie vždy sa to ale dá. Tu sú ich vysvetlenia.





Daro Richter (48)

„Ranné vstávanie už mám tak v krvi, že vstávam skoro aj keď nevysielam. Ale Vianoce sú takou krásnou výnimkou. Mám rád tento čas spomalenia a vzájomnosti s rodinou. Sviatočné rána majú v réžii deti - ak prevláda eufória z darčekov - nedá sa odolať a zapájam sa do hry aj skoro ráno.“





Roman Juraško (41)

„Milujem ranný spánok a popravde si ho doprajem, keď sa dá, aj mimo sviatkov. Ale odkedy máme malú, tak už s Di nie sme pánmi svojho voľného času. Keď sa zobudí Izi, zobúdzame sa aj my. Našťastie mám veľmi chápavú partnerku a väčšinou ma nechá ešte dospať. Počas Vianoc to má ale výhodu, nemám totiž výčitky svedomia, že som lenivý.





Tomáš Juríček (34)

„Ono je to tak... Keď už človek konečne aj má tú možnosť sa poriadne vyspať, telo si za tie roky navykne. A či chcem alebo nie, aj keď si poviem, že zajtra je voľno, môžem si pospať dlhšie, tak sa jednoducho zobudím skôr, ako by som si želal. Ale aj tie dve-tri hodiny navyše oproti vstávaniu o tretej stoja za to. A napríklad 25. decembra, to si dám pre istotu aj budík. Hádam nevynechám vianočné rozprávky?!“





Lenka Šóošová (44)

„Na Vianoce si budík na tretiu obyčajne nedávam... Skôr si my rodičia vo dvojici užívame pokojný večer a o tretej sa len dostaneme do postele. To sú potom naozaj pravé sviatky.“





Adriana Poláková (44)

„Ja si vždy poviem: Vianoce, hurááá, konečne sa vyspím. Ale keďže je menej stresu, práce, som omnoho pokojnejšia, takže som aj skôr zrelaxovaná a nepotrebujem nič dospávať. A tak ráno o šiestej... Cink... A som hore. Na ‚šľaktrafenie‘.“





Kvetka Horváthová (44)

„Počas sviatkov, keď nevysielame Teleráno, budem vstávať určite neskôr ako o 3.30, keď sa chystám do vysielania. Priznám sa však, že ani počas voľných dní nezvyknem vyskočiť z postele neskôr ako o siedmej hodine. Každé ráno, kým ešte rodina spí, si zacvičím, idem so psíkom na prechádzku, pripravujem raňajky, čítam si, prípadne pečiem...“