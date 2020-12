Bittó Cigániková reaguje na konflikt Matoviča a Sulíka: Ustojí to koalícia?

SaS robí maximum pre zotrvanie v koalícii. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) v reakcii na konflikt premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS).

Poslankyňa Andrea Letanovská (Za ľudí) podotkla, že koalícia by mala komunikovať jasné opatrenia a nie konflikty. Podľa nej nedostatočne narábajú s dôverou ľudí. Opozičný nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Sulík by mal podať demisiu, keď mu premiér nedôveruje. Vie si predstaviť aj výmenu premiéra.

Tajná koaličná rada u Kollára: Prečo chýbal Sulík?! Remišová to chcela zachrániť, šéf SaS v šoku

"Myslíme si že to bolo trošku za čiarou. Na druhej strane vieme pochopiť, že je pod obrovským tlakom. Veríme, že mu úprimne záleží na výsledku," povedala Cigániková v reakcii na vyjadrenia premiéra smerom k Sulíkovi. Dodala, že sa v SaS snažia držať a robia všetko pre to, aby to koalícia ustála. Deklarovala záujem ostať v koalícii a pokračovať v práci. Tvrdí, že Sulík vždy reaguje vecne a s pokojom a k tomu vedie aj zvyšok strany.

Letanovská poznamenala, že komunikačné chyby ako táto doliehajú aj na ľudí. Hodnotí to negatívne. Ľudia podľa nej v súčasnej situácii potrebujú počuť skôr uistenia a jasné informácie, napríklad aj o opatreniach.

Šutaj Eštok zopakoval, že ak premiér myslí vážne to, čo povedal o Sulíkovi, keď ho označil za idiota, tak by ho mal okamžite odvolať, alebo mal Sulík sám podať demisiu. Verí tiež, že premiér príde k rozumu, podá demisiu a dôjde k výmene na poste predsedu vlády.