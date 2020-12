Tajná koaličná rada u Kollára: Prečo chýbal Sulík?! Remišová to chcela zachrániť, šéf SaS v šoku

Čo spolu riešili?! Vo štvrtok večer sa doma u šéfa parlamentu Borisa Kollára (55) mimoriadne stretla koaličná rada. Všetko by bolo v poriadku, keby nechýbal jeden z partnerov - minister hospodárstva Richard Sulík (52).

Nový Čas zisťoval, prečo šéf SaS na stretnutí, ktoré sa konalo pár hodín po tom, čo ho premiér vyzval na demisiu, chýbal.

Schôdzku sa rozhodla zorganizovať predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá chcela hasiť nepriateľské plamene medzi Richardom Sulíkom a premiérom Igorom Matovičom. Na schôdzku ale, paradoxne, neprišiel jeden z aktérov sporu. „Richarda Sulíka som, samozrejme, volala ako prvého, ale nemohol prísť,“ vysvetľuje vicepremiérka.

Minister hospodárstva však nad týmito slovami krúti hlavou a cez hovorkyňu nám odkázal, že o žiadnej schôdzke nevedel. „Richard Sulík o tomto stretnutí informovaný nebol. Pán minister mal iný program,“ povedala nám jeho hovorkyňa Katarína Matejková. Otázne teda je, kto nehovorí pravdu a prečo sa tajná porada konala aj bez šéfa SaS.

O čom hovorili

Predmetom debaty koaličných partnerov bol spor medzi Matovičom a Sulíkom, ktorý sa vyostril až do takej miery, že premiér svojho ministra vo štvrtok vyzval, aby podal demisiu ešte do Vianoc. Stalo sa tak len pár hodín pred stretnutím, na ktorom Sulík chýbal. „Partnerom som povedala, že je mimoriadne dôležité, aby táto koalícia dokončila prácu, ktorú sme všetci začali, či už je to v boji proti korupcii a reformách v oblasti spravodlivosti,“ uviedla Remišová s tým, že politici by nemali myslieť na svoje preferencie alebo záujmy, ale na riešenie krízy.

Či riešili aj fungovanie koalície bez Sulíka, sme sa od aktérov stretnutia nedozvedeli. Podľa informácií TV JOJ bol na koaličnej rade aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš. Počas schôdzky prišla do domu Borisa Kollára aj poslankyňa zo Sme rodina Petra Krištúfková. Hovorí však, že mu len prišla doniesť dcéru, ktorú spolu majú. „Neviem, o čom rokovali, ja som mu len priviezla dcéru," uviedla.

Ako dostať SaS z vlády?

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že pri tomto stretnutí nemožno vylúčiť, že Matovič hľadá spojencov na to, ako dostať Richarda Sulíka a celú stranu SaS z vlády. „Bude na to potrebovať oporu koaličných partnerov a bude potrebovať poznať ich reakcie, lebo pokiaľ by SaS vyhodili z vlády, bude dôležité, aby nenasledovala nejaká ďalšia strana. Aby neurobila nejaký truc. Takže on si musí toto rozhodnutie poistiť,“ myslí si Štefančík, podľa ktorého by sa nemali koaliční partneri vyhovárať, že Sulíkovi napísali správu. „Takéto stretnutie sa zrejme nezvoláva tým, že niekomu pošlem esemesku,“ uzavrel.

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Nemyslím si, že tieto tri strany sa dohodovali, ako by to išlo bez Sulíka. Ak by odišlo SaS do opozície, tak by v takejto trojkoalícii nezostala ani strana Za ľudí. Vypudiť Sulíka by bolo kotraproduktívne aj vzhľadom na súčasné preferencie. Myslím si, že Sulík aj Matovič si myslia, že aj popri takýchto výrokoch sa dá spolu fungovať ďalej.

Predseda SaS vie, že aj keď ho premiér vyzval, aby odstúpil, tak nič nebude podnikať a on sám demisiu nepodá. Z tohto pohľadu som presvedčený, že Sulík si nechá sypať na hlavu aj celé 4 roky. Znesie takmer čokoľvek. On je vizionár a chce, aby sa čo najviac presadilo. Navyše, návrh na odvolanie je absolútne neopodstatnený.