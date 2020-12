Korona pritlačila Švédsko k stene: Vláda zavádza najprísnejšie opatrenia od začiatku pandémie

Švédsko bude prvýkrát odporúčať nosenie rúšok, a to vo verejnej doprave. Okrem toho na mesiac zavrie verejné zariadenia, pokiaľ nie sú nevyhnutne dôležité, ako napríklad plavárne alebo knižnice. Oznámil to v piatok švédsky premiér Stefan Löfven.

Do švédskych štatistík v piatok pribudlo 9 654 nových prípadov nákazy, čo je doteraz najviac. Prekonaný tak bol rekordný nárast zo štvrtka, kedy do štatistík pribudlo 8 881 prípadov, vyplýva zo štatistík švédskeho zdravotného úradu.

Švédsko známe svojím pomerne benevolentným prístupom voči pandémii v piatok zaviedlo doteraz najprísnejšie opatrenia proti šíreniu vírusu. "Nie je možné sa vrátiť k normálnemu každodennému životu. Pandémia je otázka života a smrti," povedal Löfven na tlačovej konferencii. Švédsko sa teraz stretáva s prudkou druhou vlnou pandémie a rekordné počty nových prípadov evidovalo takmer každý týždeň v uplynulých dvoch mesiacoch.

V desaťmiliónovej škandinávskej krajine sa pritom doteraz nakazilo 357 466 ľudí. Dohromady má covid-19 vo Švédsku 7 993 obetí, z toho 100 pribudlo do priebežnej bilancie v piatok. "Situácia je naďalej veľmi vážna," povedal v piatok Löfven. Až do 24. januára zostanú podľa premiéra uzavreté posilňovne, plavárne a knižnice. Rúška by podľa neho mali nosiť cestujúci v prostriedkoch verejnej dopravy v špičkách. Podľa premiéra doteraz Švédsko prijímalo správne opatrenia v pravú chvíľu a robí tak aj teraz. Napríklad už od 20. novembra Švédsko zakázalo podávať v reštauráciách, krčmách a baroch alkohol po 22:00 hodine. Po novom bude tento zákaz platiť už od 20:00.

Švédske úrady sú terčom kritiky kvôli tomu, že nedokázali pred infekciou ochrániť najmä najzraniteľnejších občanov v domovoch seniorov. Za zlyhanie to označil aj kráľ Carl XVI. Gustav. Švédsko má síce najväčší počet úmrtí súvisiacich s covid-19 v pomere k počtu obyvateľov zo severských štátov, ale z porovnania s hociktorými ďalšími európskymi krajinami nevychádza najhoršie. Napríklad porovnateľne ľudnatá Česká republika ku dnešku eviduje už 610 006 prípadov nákazy koronavírusom a 10 163 úmrtí pacientov s chorobou covid-19. Švédsko sa pritom vo svojej stratégii boja proti chorobe covid-19 až doteraz vyhýbalo nariaďovaniu rúšok a uzáver a jeho stratégia je vo svete vnímaná ako značne neortodoxná.