Šialené predstavy ho načisto opantali: Muž sa obesil v tom istom parku, kde požiadal ženu o ruku

Paranoja ho úplne dostala. Úspešný predajca áut Craig Murray († 41) z Marplu sa obesil po tom, ako ledva komunikoval s odborníkmi kvôli lockdownu.

Ako píše Mail online, zosnulý Craig dlhé roky bojoval s ťažkou paranojou. Mal obavy, že jeho dom je hacknutý a chystajú sa ho zabiť vlastní priatelia. S problémami mu pomáhala manželka Jayde a 15-ročný syn, ktorého mal ešte z predchádzajúceho manželstva.

Bol na tom naozaj zle. Počas piatich mesiacov sa pokúsil trikrát predávkovať. Situácii nepomohla ani pandémia koronavírusu, kedy s expertmi mohol komunikovať iba cez telefón. Práve vtedy nastala obrovská chyba. Odborníci ho zaradili medzi ľahšie prípady, no v skutočnosti patril k tým ťažkým. Napriek podpore najbližších to nezvládol. 23. mája bol Craig nájdený bez známok života.

Obesil sa v parku, kde predtým požiadal o ruku svoju manželku. Zdravotnícke úrady teraz potvrdili, že v jeho prípade sa vyskytlo viacero vážnych chýb. "Bol to úžasný manžel a úžasný otec a urobil by čokoľvek pre hocikoho. Bol šťastný, ťažko pracujúci a boli sme zobratí 18 mesiacov, keď zomrel," povedala zronená vdova Jayde.

Nálady sa mu však menili zo sekundy na sekundu. Istý čas sa plánoval odsťahovať do Ameriky. Tvrdil, že vďaka tomu bude aj Jayde v bezpečí. Inokedy sa zase zamkol v izbe a zobudil sa uprostred noci v domnienke, že ho niekto sleduje. Neskôr sa presťahoval k svojej matke. Manželka sa mu snažila dovolať. "Bol taký rozrušený a prosila som ho, aby neurobil nič hlúpe," spomína vdova.

18. mája sa priznal odborníkovi, že má samovražedné myšlienky, no sám nevedel, ako by sa zbavil života. Heather McClenaghan, vedúca tímu pre duševné zdravie, skúmala Craigov písala správu k jeho prípadu. Uviedla, že pri zaradení pacienta do jednotlivých zón došlo k chybe a situáciu by zvládol lepšie, keby sa s niekým rozprával osobne.

Pomocný súdny vyšetrovateľ Christopher Briggs uviedol, že o svojich bolestivých myšlienkach povedal expertovi, no nepodnikli sa žiadne podstatné kroky. Podľa výsledkov vyšetrovania sa nedá určiť, či by bola situácia lepšia, ak by bol pacient presunutý do tzv. "červenej zóny". Každopádne to je premárnená príležitosť. Napriek tragickej udalosti bol Craig Murray šťastný a milujúci manžel a otec.