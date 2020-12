Sulík potvrdil, o čom sa doteraz len šepkalo: Počas sviatkov bude platiť zákaz vychádzania!

Vláda SR bude na stredajšom rokovaní schvaľovať uznesenie, ktorým nariadi zákaz vychádzania. Ten bude mať približne 15 výnimiek. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) s tým, že medzi výnimky budú patriť aj takzvané bubliny.

Minister zároveň dodal, že v poriadku by malo byť aj cestovanie medzi okresmi. "Áno, je tam aj cestovanie medzi okresmi, to by malo byť v poriadku. Takisto aj tzv. bubliny, teda to, aby sa ľudia združovali v malých skupinkách príbuzných či priateľov," uviedol.

Sulík sa vyjadril aj k možnosti, že by nové, sprísnené opatrenia začali platiť skôr ako 21. decembra.

„Ja som za to, aby sme moc nemiatli obyvateľstvo. Ústredný krizový štáb navrhol 21. december. K tomu dátumu sa priklonila aj väčšina členov na pondelňajšom zasadnutí vlády. Keď to bude skôr, tak len vyženieme všetkých ľudí do obchodov. Budeme o tom dnes diskutovať,“ uzavrel minister.

Vyjadril sa aj k tomu, či by nemal byť v karanténe, keďže v nedeľu (13. 12.) diskutoval s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ktorý oznámil, že má nový koronavírus. "Boli sme od seba neustále v odstupe, mal som rúško, v podstate každý deň chodím na testy a všetky boli negatívne. A teraz je na programe dôležité rokovanie vlády," argumentoval Sulík, prečo neostal v domácej izolácii.