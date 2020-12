Krutý plán! Policajtom tvrdil, že našiel doma chladnokrvne zavraždenú manželku: Zábery z kamery odhalili pravdu

Žena bola najskôr zneškodnená chilli práškom a následne zadusená.

Ako informuje portál Daily Mail, bohatý 45-ročný podnikateľ Gurpreet Singh mal svoju ženu udusiť. Aby zakryl stopy po vražde manželky, pokúsil sa spraviť z miesta činu, kde ju chladnokrvne zabil, miesto vlámania.

Všetko mal vraj naplánovať tak, aby pred týmto ohavným činom stihol zaniesť deti z prvého manželstva do školy. „Pani Kaur bola zabitá behom 53 minút. Stalo sa to v čase medzi 8:10, keď jej manžel odviezol deti do školy, a 9:03. Skôr ako odišiel do práce,” informoval súd.

Len 38-ročnú Sarbjit Kaur našli mŕtvu v jej vlastnom dome vo Wolverhamptone s chilli práškom na tvári a tele, ktorý bol podľa prokurátorov použitý na jej zneškodnenie. Políciu zavolal samotný Gurpreet, ktorý im tvrdil, že po príchode domov spolu s deťmi našiel mŕtvu manželku ležať na zemi v pracovni. „Väčšina predmetov vysokej hodnoty tam zostala. Nešlo o nijaké domáce vlámanie. Niet pochýb o tom, že išlo o falošné vlámanie,“ tvrdí však obžaloba. Na dobre premyslenú vraždu manželky nebol sám, pomáhala mu aj neznáma žena.

Muž mal okrem iného na rukách aj viditeľné škrabance, ktoré mu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila zosnulá Kaur, keď sa pokúšala brániť. Singh bol pôvodne považovaný za svedka, ktorý mal polícii pomáhať chytiť zločincov. Podozrivým sa stal vtedy, keď im zaklamal, že bol s manželkou po zavezení detí do školy sám.

Kamerové zábery však zachytili neznámu ženu v bunde s kapucňou a taškou, ktorá bola do domu vpustená presne o 8:15. To, že šlo práve o ženu polícia len predpokladá, keďže bola menšieho vzrastu. Rovnaká osoba následne vyšla z domu až o 9:07, teda štyri minúty po odchode Singha do práce, ktorý kráčal s rovnakou taškou. Tento jeho spoluvinník sa však doteraz nenašiel a Gurpreet, ktorý má z prvého manželstva dve deti, vraždu aj naďalej popiera.