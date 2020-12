Deti prezradili, čo si prosia pod stromček: Paľko zvládol PCR test ako hrdina, takúto chce odmenu

Najkrajšie sviatky roka sú predo dvermi. A nie je nič krajšie, ako vidieť pri stromčeku rozžiarené detské očká, ktorým sa splnilo ich vysnívané prianie.

Aby sa Ježiško tohto roku pri rozdávaní darčekov náhodou nepomýlil, deťúrence z celého Slovenska prezradili, čo by im na Vianoce urobilo najväčšiu radosť. Nezabudli dodať, že si vytúžený darček zaslúžia, pretože celý rok poslúchali, upratovali, vysávali, vynášali smeti...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Laura (12), Košice

Otvoriť galériu Laura (12), Košice Zdroj: mm

Knihu

- Od Ježiška by som si veľmi želala úsmev na tvárach ľudí, aj keď ho v tejto dobe pod rúškom nevidno. Nejako ten úsmev prestalo byť cítiť. Ale pre mňa osobne? Poteší ma kniha a nejaké dodatky k hre Sims, kde si vytváram budovy, hotely, nemocnice alebo domy a zariaďujem ich.

Dávid (10), Nové Zámky Otvoriť galériu Dávid (10), Nové Zámky Zdroj: ver

Peniaze

- Pod stromček by som chcel dostať peniaze, lebo si šetrím na kolobežku. Viem, že nie je lacná, tak ju nechcem dostať, radšej chcem však nejaké peniažky, aby som si ju raz mohol kúpiť. Celé leto som mamine pomáhal okolo paneláka starať sa o kvety, polieval som ich i okopával, tak si myslím, že si to zaslúžim.

Lilien (7), Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa)

Elektrický klavír

- Veľmi si prajem pod stromček elektrický klavír. Moji rodičia hovoria, že si ho zaslúžim, lebo som sa naučila robiť sama praženicu a varím im ju na raňajky ako prekvapenie.

Paľko (6), Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa)

Lego vlak

- Chcel by som lego vlak. Mamina povedala, že som bol statočný, keď som bol v karanténe a ako hrdina som zvládol PCR test.

Peťka (5), Klokočov, (okr. Čadca)

Otvoriť galériu Peťka (5), Klokočov, (okr. Čadca) Zdroj: ver

Bábiku

- Pod stromček by som veľmi chcela Baby Born bábiku a detský zrkadlový kozmetický stolík. Zaslúžim si to, pretože som poslúchala. Rada chodím do škôlky, učím sa básničky, spievam. Tiež sa viem podpísať a viem počítať.