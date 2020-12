Prvá návšteva prezidentky vo Vatikáne: Čaputová aj pápež bez rúška! Dôvod vás prekvapí

Veľká pocta. Prezidentka Zuzana Čaputová (47) prvýkrát zavítala na návštevu pápeža Františka do Vatikánu. Slovenská delegácia strávila u Svätého Otca niekoľko desiatok minút, pričom obaja si vymenili niekoľko darov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na fotografiách z Apoštolského paláca vidieť, že ani pápež, ani prezidentka nemajú rúška. Prečo sa tak rozhodli? Prezidentka Čaputová odletela do Ríma ešte v nedeľu. K samotnému prijatiu u pápeža došlo v pondelok dopoludnia.

„S jeho svätosťou pápežom Frantíškom sme sa v lete telefonicky rozprávali, že keď nám to situácia dovolí, uskutočním moju prvú návštevu Vatikánu. Žiaľ, podmienky nám náš plán stretnúť sa už v septembri nedovolili uskutočniť. O to som radšej, že sa to podarilo takto, v predvianočnom čase,“ povedala prezidentka. Ako dodáva, od poslednej návštevy pápeža na Slovensku ubehlo už dlhých 17 rokov.

„Preto som Svätého Otca pozvala na návštevu,“ dodala Čaputová, ktorá sa s pápežom rozprávala aj medzi štyrmi očami. „Je mi cťou odovzať vám pozdravy od pápeža Františka na Slovensko. Sme jeho srdcu blízki, váži si nás a myslí na nás aj v týchto ťažkých časoch. Odkazuje nám, že máme vydržať, bojovať a hlavne držať spolu,“ povedala prezidentka s tým, že pápež má úprimný záujem prísť na Slovensko, no všetko závisí od situácie okolo pandémie.

Slovenská delegácia sa v Apoštolskom paláci vo Vatikáne stretla s hlavou katolíckej cirkvi bez rúšok. Ako sa nám podarilo zistiť, stalo sa tak na žiadosť Vatikánu. Prezidentka so svojím tímom však bola krátko pred návštevou otestovaná presnými PCR testami. Práve testy zo Slovenska boli súčasťou darov, ktoré prezidentka priniesla spolu s biochemikom Pavlom Čekanom.

„Rozhodnutie pápeža Františka prijímať na vatikánskej pôde utečencov, ale aj pomoc pre ľudí bez domova, migrantov a azylantov je pre mňa zhmotnením hodnôt ľudskosti a pomoci. Viem, ako veľmi zložité je poskytovať pomoc ľuďom v podmienkach pandémie. Preto som zo Slovenska priniesla aj 10 000 PCR testov, ktoré boli vyvinuté a vyrobené našimi vedcami na Slovensku,“ prízvukuje Čaputová. Okrem toho priniesla aj obraz Sedembolestnej Panny Márie. Pápež na oplátku daroval našej hlave štátu encykliky či bronzový umelecký odliatok.

Šaty prezidentky navrhol Boris Hanečka. Do závoja, ktorý mala prezidentka, vyšili väčšie mestá Slovenska a jeho lem kopíroval obrysy krajiny. Závoj a čierna farba sú z hľadiska protokolu nevyhnutné pri stretnutí s pápežom.

Čo priniesla prezidentka

1. obraz Sedembolestnej Panny Márie od slovenskej autorky

2. sviečky vyrobené v sociálnom podniku na Slovensku - vyrobené z použitého skla a naplnené včelím voskom

3. PCR testy, ktoré budú využívať komunity a nemocnice, ktoré sa starajú aj o ľudí bez domova