Tanečník Cmorej po zásahu elektrickým prúdom na železnici: Znovu sa učí chodiť!

Je na dobrej ceste! Známy tanečník a choreograf Laco Cmorej (41) je od polovice novembra hospitalizovaný v nemocnici.

Tomu predchádzal vážny úraz pri nakrúcaní videoklipu pre rapera Vec na železničnej stanici. Laca totiž zasiahol silný elektrický prúd a doslova mu išlo o život. Najnovšie správy z nemocnice sú pozitívne, no Cmoreja čaká ešte dlhá cesta. Učí sa totiž opäť chodiť! Pri Cmorejovi stáli všetci anjeli. Keď totiž v polovici novembra išiel nakrúcať klip pre rapera Braňa Kováča alias Vec, nikto netušil, k akej hroznej situácii dôjde.

Laco totiž vyliezol na vagón na železničnej stanici Bratislava-východ a zasiahol ho elektrický prúd 20-tisíc voltov. Okamžite bol prevezený do nemocnice so zlomeninami a s mnohopočetnými popáleninami. O talentovaného choreografa mali všetci obrovský strach, pretože od toho dňa ležal v umelom spánku.

Nový Čas už na konci novembra informoval, že sa prebral a bol prevezený z jisky na normálne oddelenie. Po novom sa Lacovi darí dobre a robí pokroky. „Stále leží v nemocnici a je po plastických operáciách. Viem, že sa učí chodiť. Problémom je ruka, ale rehabilitácie by to mali dať do poriadku. Mal veľké šťastie, chvalabohu, nič zásadné nebolo zasiahnuté,“ prezradil Novému Času zdroj blízky tanečníkovi.

Pozitívne myslenie

Laco sa tak rozhodne nevzdáva. Všetci ho poznajú ako človeka s obrovskou energiou a s pozitívnou náladou, ktorú všade rozdáva. Všetci jeho priatelia a známi na neho myslia a neprestávajú veriť, že sa opäť vráti na tanečné scény, kam jednoducho patrí. Pre umelca je totiž tanec život. Za svojou láskou pravidelne chodí aj jeho milovaná manželka Marcela, ktorá nosí pod srdcom ich druhého potomka. Zaľúbenci sú rodičmi rozkošného synčeka Samka.

Nemali povolenie

A zatiaľ čo Laco je stále v nemocnici, celou vecou okolo jeho úrazu sa zaoberajú muži zákona. Podľa Železníc SR totiž nemali tvorcovia klipu na nakrúcanie v priestoroch železnice povolenie. „Nikto nás nekontaktoval. Verejnosť si úplne neuvedomuje, že takéto stanice, kde stoja vlaky, nie sú prístupné kedykoľvek. Je možné, že ani nevedeli, že majú takéto povolenie pýtať. V každom prípade, ak sa hovorí o nejakých nakrúcaniach, my vždy upozorňujeme na možné riziká,“ povedala tesne po nehode hovorkyňa Ria Feik Achbergerová. Kto všetko bol na mieste v čase Lacovho pádu, známe nie je. Isté však je, že polícia vypočúvala hneď niekoľko osôb a vyzerá to tak, že za tento prešľap budú lietať aj finančné pokuty.