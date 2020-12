Filmové rozprávky o čertoch potešia deti aj dospelých: Najznámejší pekelníci

Vianoce bez rozprávok by neboli tými pravými Vianocami. A práve rozprávky o čertoch patria medzi tie najobľúbenejšie.

Chlpaté stvorenia s rohmi robia síce všetko pre to, aby dostali hriešnikov do pekla, no málokoho vystrašia. Sú plné veselých príhod, na ktorých sa pobaví celá rodina. Čert je totiž typickou postavou mnohých príbehov o dobre a zle, ale nie vždy zápornou.

Princezná z mlyna

Yvetta Blanarovičová - Nezbedný čertík

Otvoriť galériu Ja som malý ale šikovný!: Tento výrok preslávil nielen postavu výmyselníckeho čerta, ale najmä jeho predstaviteľku. Zdroj: čt

Pod maskou nezbedného „zlobidla“ z rozprávky Princezná z mlyna sa ukrývala pôvabná Yvetta Blanarovičová (57). Obľúbený čertík v jej prevedení však vôbec nemusel vzniknúť.

Herečka so slovenskými koreňmi bola najprv z ponuky šokovaná a aby toho nebolo málo, spočiatku jej to vôbec nešlo. „Nemohla som prísť na to, ako ho hrať, nájsť jeho charakter. Mala som z toho hrozné nervy a dokonca som tú rolu chcela prvýkrát v živote položiť,“ priznala po rokoch pre český Blesk. Zdeněk Troška jej však poradil, aby sa na to vyspala. Bol totiž presvedčený, že to zvládne: „Pretože takého, akého ja chcem, by žiadny muž nezahral. Nikto totiž nie je taký šišnutý ako ty,“ presviedčal ju režisér a mal pravdu.

„Ráno som sa zobudila a zrazu to tam bolo, tak sa muselo všetko pretočiť. A potom už som išla ako mašina,“ usmievala sa Blanarovičová, ktorej bolo v chlpatom obleku neskutočne teplo a na pľaci sa objavovala po dvaapolhodinovom líčení. Museli jej totiž vymodelovať nos aj uši, prilepiť rohy a nepravidelne nalepiť chlpy. Počas nakrúcania však bolo veselo nielen na pľaci, ale aj v mestečku Bavorov, kam tvorcovia umiestnili dej.

„Dodnes si spomínam, ako som prezlečená za čerta zastavovala autobus, chodila do potravín alebo na jedno pivko do krčmy,“ smeje sa krásna herečka. Mimochodom, za túto rolu bola herečka nominovaná na Českého leva a v roku 1994 získala za ňu cenu za najlepší herecký výkon.

Čertovské pero a S čerty nejsou žerty

Ondřej Vetchý a Karel Heřmánek - čertiská v jednom pekle Otvoriť galériu Peklo: Vetchý mu šéfoval hneď dvakrát. Zdroj: Punk Film

Jeden z najrešpektovanejších českých hercov súčasnosti sa vo filmovom pekle objavil dvakrát. V pamäti divákov utkvel najmä ako neskúsený mladý čert Janek s hodnosťou vraníka, úlohou ktorého bolo dotiahnuť do pekla veľkú hriešnicu Dorotu. A hoci od premiéry rozprávky S čertmi nie sú žarty uplynulo už 36 rokov, Ondřej Vetchý (58) nemá celkom dobré spomienky na pekelné kulisy. Počas nakrúcania totiž len s veľkou dávkou šťastia unikol popáleninám.

Také šťastie už ale nemali jeho traja kolegovia, ktorých odtiaľ odvážali sanitky. „Čertovské kostýmy boli vtedy šité z nejakej umeliny, a tak sa stalo, že herci do toho ohňa omylom šliapli a bolo,“ povedal Vetchý pri príležitosti 30. výročia rozprávky. Démonického vládcu pekiel v tejto legendárnej rozprávke stvárnil Karel Heřmanek (73), ktorého často rozčuľovala neschopnosť jeho podriadených čertísk. Akonáhle sa Karel objavil na pľaci, menil sa na najtemnejšiu bytosť. Dokonca hovoril ako ozajstný Lucifer.

Vetchý do horúceho pekla vhupol aj druhýkrát. Poriadne ho však povýšili. V rozprávke Čertovské pero z roku 2018, ktorá sa nakrúcala aj v skanzene Vychylovka na Kysuciach, si strihol rolu prísneho Lucifera. „Ako vidíte, narástli mi fúzy, takže som od vraníka k Luciferovi vyspel, a to nielen ako čert, ale aj ako človek,“ zhodnotil herec.

Čert vie prečo

Csangor Kassai - Lucifer-psychopat Otvoriť galériu Úlohu vyfúkol polívkovi: O tom sa však dozvedel neskôr, čo vraj bolo len dobre, lebo inak by bol dosť nervózny. Zdroj: čt

V rozprávkovom príbehu o tom, že ľuďom k ich skaze postačuje pár čertovských lákadiel, sa zaskvel Csongor Kassai (48). Vyholená hlava, čertovské rohy, dorobené uši, farebné šošovky a elegantný Lucifer v jeho podaní bol na svete. Na natáčanie rozprávky Čert vie prečo prichádzal o tri hodiny skôr, ako jeho kolegovia. Toľko času totiž herec deň čo deň trávil v maskérni. K úlohe Lucifera sa dostal náhodou. Pôvodne úloha bola písaná pre Bolka Polívku. Ale na kastingu sa objavil aj Csongor Kassai, ktorý tam sprevádzal kamaráta.

Keď ho videl režisér Roman Vávra, okamžite mu ponúkol úlohu. Csongor si dokonca mohol vybrať medzi Luciferom alebo pomocníkom Azarachom. „Keď už čert, tak ten najvyšší! Herecká ješitnosť mi zavelila Lucifera,“ povedal herec v jednom z rozhovorov a dodal, že sa mu páčilo, že Lucifer je tak trochu psychopat. Súčasťou nakrúcania bolo aj množstvo fyzicky náročných scén ako napríklad „výskok“ Lucifera studňou do sveta ľudí. Csongor okrem jednej akcie zvládal všetko sám bez dablérov. Behom 50 dní bol príbeh o obchode s peklom natočený a výsledok televízni diváci uvideli na Štedrý deň v roku 2004.