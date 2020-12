Lepšieho pomocníka si nemôže priať: Caddym Charlieho Woodsa je jeho slávny otec

Ako rýchlo si vymenili roly!

Pred piatimi rokmi sa v Auguste boril s golfovou výbavou slávneho tatka malý Charlie Woods, pred pár týždňami na juniorskom turnaji na Floride ťahal všetky palice svojho dnes už jedenásťročného syna sám veľký Tiger Woods (44), ktorý spolu s ostatnými fanúšikmi musel zatlieskať fantastickému švihu, ktorý jeho potomok predviedol.

Tiger Woods mu zatlieskal, no na sociálnych sieťach sa vzápätí objavili aj chvály na talent „malého Tigera“. Až také, že jeden z obdivovateľov druhého hráča histórie golfu s najvyšším počtom víťazstiev na tzv. Major turnajoch, zaprorokoval: „Charlie Woods vyhrá 100 Majors!“

Krásna Koukalová odhodila zábrany: Sexi fotenie pre Playboy!

Toto nadšenie brzdí sám Tiger, aj keď musel oceniť neuveriteľný švih synátora na driving range pred turnajom, ktorý chcel Charlie veľmi vyhrať. Nepodarilo sa mu to, z čoho bol podľa očitých svedkov riadne rozladený. Pritom na deväťjamkovom turnaji dosiahol úctyhodných päť nad par, čo zahŕňalo birdie na tretej jamke par-4 a po zlepšení na druhý deň z toho bolo druhé miesto.

Charlie je synom Tigera Woodsa s bývalou manželkou Elin Nordegrenovou, s ktorou sa rozviedol po dosť nechutnom škandále. Legendárny golfista podvádzal Elin s veľkým množstvom mileniek. Niektoré americké médiá písali o šokujúcich 120 milenkách... Po rozvode Charlie žije aj so staršou sestrou Sam striedavo u jedného alebo druhého rodiča. No ako sa zdá, zdedil golfové gény po otcovi, ktorého spoločnosť vyhľadáva stále viac. Aj preto, že sa má od koho učiť. Veď tatino Tiger je najmladším golfistom histórie, ktorý vyhral Grand Slam (štvoricu najprestížnejších turnajov roka Masters, US Open, British Open a PGA Tour), a takisto najmladším hráčom, ktorý triumfoval na 50 turnajoch...(uka, foto getty images, twitter.com/RiggsBarstool/, twitter.com/TWlegion/)