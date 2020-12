Finálna nominácia na juniorský šampionát: Do Kanady neodletí pätica hráčov

Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov v sobotu zúžil nomináciu pred majstrovstvami sveta o ďalších päť mien.

Do Kanady tak neodletia Ádam Beke, Lukáš Škvarek, Martin Šeliga, Ján Lašák a Sebastián Droppa. Tím odcestuje do dejiska juniorského šampionátu v nedeľu popoludní. Káder opustil jeden brankár, dvaja obrancovia a dvaja útočníci. "Zoznam hráčov, ktorí odletia do Kanady, je hotový. Ako sme avizovali už skôr, museli sme ho zredukovať o jedného brankára a štyroch korčuliarov. Do 30-člennej nominácie sa napokon nezmestila pätica Beke, Škvarek, Lašák, Droppa, Šeliga. Chlapcom ďakujeme za účasť v kempe a prajeme im všetko dobré v ďalšej kariére," uviedol pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner Róbert Petrovický.

Do Edmontonu, dejiska juniorských MS, odletí v nedeľu 40-členná slovenská výprava s 30 hokejistami, z toho štyrmi brankármi, a desiatimi členmi realizačného tímu. Pred štartom turnaja opustí reprezentáciu ešte päť hokejistov.

: Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Eugen Rabčan, Patrik Kozel: Oliver Turan, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Šimon Nemec, Šimon Bečár, Marko Stacha, Šimon Groch, Matúš Hlaváč, Samuel Kňažko, Rayen Petrovický: Dominik Sojka, Roman Faith, Dominik Jendek, Juraj Eliaš, Filip Mešár, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Róbert Bačo, Michael Drábek, Juraj Slafkovský, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík, Artur Turanský