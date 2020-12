Nie sú z toho vonku: Česko eviduje nárast pozitívnych prípadov, pribudli aj úmrtia

Rizikové skóre v protiepidemickom systéme PES stúplo o päť bodov na 69, čo stále zodpovedá štvrtému stupňu rizika.

Za zhoršením indexu je rast reprodukčného čísla na 1,22. Ďalej sa tiež zvyšuje denný nárast pozitívnych prípadov, v piatok ich laboratória odhalili 6202, čo je takmer o 1500 viac ako pred týždňom. Oproti štvrtku je nárast vyšší asi o 300 prípadov. Do štatistík tiež pribudlo ďalších 109 úmrtí, celkovo s ochorením Covid-9 zomrelo 9450 ľudí. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva.

Skóre PES je vo štvrtom stupni rizika, teda medzi 61 až 75 bodom, od nedele. V krajine pritom ďalej platí tretí stupeň rizika. Minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) ale v piatok na tlačovej konferencii povedal, že v pondelok navrhne vláde prechod do štvrtého stupňa. Súčasné opatrenia sa tak sprísnia, pravdepodobne od druhej polovice alebo koncom budúceho týždňa.

Výpočet skóre PES vychádza okrem iného z hodnoty reprodukčného čísla. To udáva priemerný počet ďalších osôb, ktoré sa nakazia od jedného pozitívne testovaného. Na konci novembra kleslo na 0,8, od tej doby ale každý deň mierne rastie. Minulý víkend sa prehupol cez jednotku a teraz činí 1,22. Riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v piatok na tlačovej konferencii podotkol, že ak by reprodukčné číslo narástlo na hodnotu nad 1,2, čaká nevyhnutne eskaláciu. V takom prípade by podľa neho novo nakazených do konca decembra bolo asi 198 000. Zatiaľ ich laboratória v poslednom mesiaci roka potvrdili asi 52 000.

Od marca laboratória v ČR odhalili 575 422 nakazených. Vyliečilo sa zhruba 503 000 z nich. Aktuálne je v krajine s potvrdenou nákazou približne 63 000 ľudí, väčšina má ľahký priebeh. Hospitalizovaných bolo v piatok 4390 nakazených, o 39 menej ako vo štvrtok. Počet pacientov vo vážnom stave naopak stúpol o 13 na 563.

Laboratóriá v piatok vykonali 25 883 testov na koronavírus, štvrtý deň v rade je pozitívnych viac než pätina z nich, v piatok to bolo 23,96 percenta.

Najrozsiahlejšie šírenie nákazy bolo v poslednej dobe zaznamenané na Havlíčkobrodskej, kde za posledných sedem dní pribudlo v prepočte na 100 000 obyvateľov 519 prípadov Covid-19. Nasleduje susedné Chrudimsko sa 465 prípadmi na 100 000 obyvateľov za posledný týždeň. Rizikový index PES je k sobote najvyšší v Královohradeckom, Pardubickom a Zlínskom kraji, kde dosiahol 79 bodov. To už je najvyšší piaty stupeň pohotovosti v protiepidemickom systéme. Najnižší je index naďalej v Prahe sa 51 bodmi, čo zodpovedá tretiemu stupňu.