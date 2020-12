Korona sa už šíri nekontrolovane, odborníci pritvrdzujú: Čo by znamenal zákaz vychádzania!

Takto to už ďalej nejde. Pandemická komisia na čele s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) vyzýva, aby vláda prijala oveľa tvrdšie opatrenia, ako tie, ktoré ohlásili skôr tento týždeň.

Namiesto zatvorenia obchodov až krátko pred Vianocami odporúčajú zaviesť zákaz vychádzania tak, ako sme ho videli pred celoplošným testovaním. V praxi to znamená to, že povolená bude iba cesta do práce, do najbližších potravín či k lekárovi. O všetkom teraz bude rozhodovať vláda. Krajčí hovorí, že Slovensko zažíva nekontrolovateľné šírenie vírusu a pandemická komisia tak musela prehodnotiť svoje stanoviská.

„Sme svedkami reťazového šírenia a má to znaky nekontrolovaného šírenia. V súčasnosti máme tempo rastu o 32 % nových pozitívnych ľudí za týždeň. Za posledných sedem dní nám v nemocniciach pribudlo 300 pacientov, zvyšuje sa počet zdravotníkov v karanténe (2 917). Každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice tomuto ochoreniu podľahne,“ zdôvodňuje radikálny návrh komisie Krajčí.

Uzniesli sa na tom, že podobný lockdown, ako sme videli pred celoplošným testovaním, treba zaviesť čo najskôr. To znamená, že povolená bude cesta do práce, do školy pre pretestovaných, do najbližšieho obchodu a návšteva prírody v rámci okresu. Návrh znamená aj obmedzenie cestovania medzi okresmi na sviatky, v prípade zákazu vychádzania by to bolo možné iba pre pretestovaných.

„Treba si uvedomiť, že pri takomto nekontrolovanom šírení, stretnutie s rodinou, s ktorou nežijeme, môže byť vždy rizikové. Z tohto pohľadu by bolo najlepšie, keby Vianoce mohli byť len v úzkej rodine. Pokiaľ by bolo nevyhnutné byť s príbuznými, ktorí sú osamelí, dá sa využiť test. Konzílium navrhuje, aby to bolo také prísne, že to bude obmedzené na okres,“ povedal Krajčí.

Odkedy by to bolo v platnosti, závisí od rokovania Ústredného krízového štábu a vlády. „Jedine oni môžu zaviesť zákaz vychádzania. Čím skôr to bude, tým kratší lockdown by to mohol byť. Pandemická komisia povedala, že čo najskôr,“ povedal Krajčí s tým, že on bude presadzovať tento variant. Minister komunikoval aj s premiérom Matovičom. Ten vraj nemal nič proti tomu, aby sa vyjadrili odborníci.

Na Pandemickej komisii sú zástupcovia ministerstiev, ocenili, že išlo o debatu na základe vedy. Nevieme, čo však prinesie premiér, možno to bude iný nápad,“ dodal Krajčí.

Hlavná epidemiologička ministerstva Henrieta Hudečková tvrdí, že postupne by vyhodnocovali čísla a podľa toho by vedeli povedať termín konca tohto zákazu. Teraz by navrhovali koniec 10. 1. 2021 „Ide nám o dosiahnutie cieľa dostať sa pod určité hodnoty, aby sme neohrozovali ľudí. Podstatou je zaviesť zákaz vychádzania a obmedziť styk ľudí. Ako dlho to bude trvať, závisí od toho, ako skoro sa prijmú tieto opatrenia,“ vysvetlila.

Najhoršie na tom je Trenčín, Púchov, Ilava, situácia sa zhoršuje aj v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Lôžka pre pacientov s COVID-19 sú už napríklad v trenčianskej nemocnici obsadené na 94 %. Zo 131 reprofilizovaných lôžok ostalo len osem voľných. Zlá situácia je aj v bratislavských nemocniciach. Nemocnica na Antolskej v bratislavskej Petržalke je obsadená na 170 %.

Matematik Richard Kollár je ďalším z expertov, ktorý hovorí o nedostatočnosti opatrení a varuje pred naplnením nemocníc. „Opatrenia, ktoré boli ohlásené tento týždeň, podľa našich odhadov nebudú postačujúce na dramatické zlepšenie situácie na Slovensku a môžu viesť k výraznému sklamaniu obyvateľov v januári z ich výsledku a k nutnosti vtedy zaviesť ešte prísnejšie dlhotrvajúce opatrenia. Čím skôr teraz zavedieme prísne opatrenia, tým skôr a v tým lepšej situácii ich budeme môcť neskôr uvoľniť,“ tvrdí expert. Pripomína, že 2 500 hospitalizovaných je hranica, ktorú si štát stanovil ako jedno z kritérií na spustenie lock­downu v celej krajine. V súčasnosti ich je takmer 2 200. Ďalším kritériom je 5 000 nových prípadov, pričom za štvrtok ich pribudlo 5 189.

Na čom sa uzniesli