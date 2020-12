Počiatka s manželkou čaká súd! Manévre kvôli majetku: Bojí sa exminister, že mu ho zhabú?

O bývalom smeráckom ministrovi dopravy a financií Jánovi Počiatkovi (50) už dlhšiu dobu nebolo počuť. Naposledy sa expolitik zviditeľnil kúpou miliónovej vily vo Francúzsku.

Najnovšie má podľa našich informácií v januári prísť na bratislavský súd, kde ho čaká pojednávanie spolu s jeho manželkou Ivanou (37). Riešiť sa totiž má žiadosť o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Prečo sa do toho pár pustil?

Bývalý minister si od roku 2016 užíva politický dôchodok, iba nedávno sa vo veľkom riešila jeho vila za 3,2 milióna eur vo francúzskom Cannes. Kúpu domu podľa vlastných slov financoval z úveru v roku 2018 a časom ju vraj predá. Keď sa novinári začali zaujímať, čo na luxusný majetok hovorí jeho bývalý šéf Robert Fico, tak ho obhajoval.

„V roku 2006 vstupoval do politiky ako veľmi bohatý človek. Treba sa jeho spýtať, či si to mohol dovoliť,“ hovoril. Počiatek si posledné roky užíval podnikanie aj žúry, keď ho Nový Čas pred rokom napríklad prichytil na oslave narodenín svojej manželky Ivany. Tá sa po jeho boku ukázala tradične v outfite za desiatky tisíc eur a obaja tak popreli, že by v ich manželstve bola nejaká kríza, ako sa o nich už dlhšie špekulovalo.

Návrh na súd

Najnovšie sa však napriek tomu majú v januári postaviť pred súd, keďže jeden z nich podal návrh na „zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti manželky“.

Ivana Počiatková zatiaľ nefiguruje v žiadnej firme v obchodnom registri. Od začiatku tohto roka je však zaevidovaná v živnostenskom registri, kde má ako predmet podnikania uvedený maloobchod, veľkoobchod či prenájom nehnuteľností. Zdá sa teda, že pani exministrová chce podnikať a majetok by tak po novom mal zostať len jej.

Počiatek Novému Času potvrdil, že ich čaká súd. „Bolo to manželkine rozhodnutie pred viac ako rokom, pretože chce sama podnikať s jej vlastnou firmou. Som si myslel, že to bude ‚na počkanie‘ a už na to čaká rok,“ uviedol exminister.

Advokát Róbert Bános vysvetľuje, že BSM najčastejšie zaniká koncom manželstva, no dá sa to obísť. „BSM v takom prípade zruší súd za predpokladu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Podanie takéhoto návrhu nemusí znamenať blížiaci sa rozvod manželstva. V zásade zrušenie BSM počas trvania manželstva znamená, že majetok, ktorý potom manželia nadobudnú, bude oddelený, teda nie spoločný, ako je to za trvania BSM,“ hovorí Bános.

Aké majú dôvody?

Pred rokom sa exminister objavil na polícii, kde vysvetľoval niektoré veci ako svedok. Pýtali sa ho napríklad, čo riešili s generálnym prokurátorom Trnkom na tajnej nahrávke zhotovenej Kočnerom. Dvojica sa tam dobre zabávala na tom, ako Slota „oholil Fica“ v škandále s emisiami, ale debatovali aj o kauze Lemikon, v ktorej malo prísť Slovensko o milióny eur.