Premiér po príchode zo samitu: Pri dohode o rozpočte EÚ a fonde obnovy boli na konci všetci víťazmi

Pri dohode o viacročnom finančnom rámci Európskej únie (EÚ) a fonde obnovy boli všetci víťazmi, odblokovali sa prostriedky pre jednotlivé štáty.

Po príchode zo samitu Európskej rady v Bruseli to uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO). Dôležitou témou samitu boli aj klimatické zmeny, finálna dohoda podľa predsedu vlády predstavuje zníženie emisií o 55 %.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Matovič skonštatoval, že na samit odchádzal s obavami, že sa lídri nebudú vedieť dohodnúť. "Nakoniec naozaj tá dohoda sa potvrdila a boli sme, myslím si, že všetci veľmi šťastní z toho, že sa odblokovali prostriedky pre všetky európske krajiny práve v tejto ťažkej dobe," poznamenal premiér. Teraz tak zostáva predstaviť plán obnovy aj za Slovensko. "Nemáme naozaj kam sa uponáhľať," dodal v súvislosti s jeho prípravou.

Po rozpočte dostala najväčší priestor na samite téma klimatických zmien. Premiér priblížil, že SR aj európske krajiny sa zaviazali, že do roku 2030 znížia emisie o 40 % voči roku 1990, teraz bola snaha na samite dohodnúť sa na výrazne vyššom znížení emisií. Finálna dohoda predstavuje 55 %. Premiér deklaroval, že na samite tlmočil aj petíciu, ktorá sa realizovala na Slovensku s tým, aby bol cieľ ešte vyšší. "Môžeme snívať viac, ale toto je taká realita, čo vieme aj objektívne dosiahnuť," dodal. Pripustil, že Slovensko to bude stáť ročne približne 1 miliardu eur investícií do ekologickejších technológií. EÚ sa tak podľa neho môže stať ekologickým lídrom sveta.

Významné podľa neho bude aj to, aby sme si zachovali možnosť, akou cestou pôjdeme k znižovaniu emisií. "Už dnes vyrábame druhé najväčšie množstvo elektriny z jadrových zdrojov a po dostavbe a spustení Mochoviec predbehneme aj lídra v Európe, a to Francúzsko," zdôraznil. Za dôležité preto považoval zastať sa jadra, v čom bolo silným spojencom práve Francúzsko. Matovič informoval tiež o tom, že lídri sa v prípade Turecka dohodli na sankciách a na odvážnom a tvrdom postoji voči tejto krajine. Podľa neho by bolo potrebné vyvinúť iniciatívu na poctivé rozhovory s tureckým prezidentom.

V súvislosti s brexitom stále verí, že sa podarí dohodnúť. Stav v rámci V4 komentoval slovami, že ako krajiny sme si geograficky blízke a v niektorých veciach aj ľudsky. "Nebudeme otrokmi V4, ale, samozrejme, keď treba podporiť a je to správna vec, tak podporíme," ubezpečil premiér. Distribúcia vakcín v rámci EÚ bude podľa neho "vzorom spolupráce". Doplnil, že začať by sa s ňou mohlo v horizonte jedného mesiaca.