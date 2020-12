Odhlasované: Najsympatickejšia výčapníčka je z púchovskej prevádzky

Historicky prvý titul Master Bartender Sympaťák ste v hlasovaní udelili Nikole Haffnerovej z púchovskej pivárne U Kronera. V prvom ročníku ankety o najsympatickejšieho výčapníka sa o vašu priazeň uchádzalo dokopy jedenásť slovenských finalistov postupujúcich do finále prestížnej súťaže Pilsner Urquell Master Bartender.

Značka Pilsner Urquell v uplynulých týždňoch prvýkrát vyzvala verejnosť, aby podporila svoju najobľúbenejšiu výčapníčku alebo výčapníka spomedzi finalistov súťaže Pilsner Urquell Master Bartender, ktorí vzišli z dvoch regionálnych kôl. Počas nich predviedli svoje umenie za výčapom, no preukázali aj vedomosti o tom, ako pivo skladovať, starať sa o výčap a jeho sanitáciu či nastaviť tlak, ktorý pivo zo sudov a tankov vytláča. Do hlasovania o titul Master Bartender Sympaťák sa zapojilo neuveriteľných 18 407 z vás a s počtom hlasov 5 604 sa najsympatickejšou výčapníčkou stala Nikola Haffnerová.

„Som veľmi šťastná, že ľudia vybrali práve mňa, pretože konkurencia bola naozaj veľmi silná. Vážim si každý jeden hlas, ktorý som získala a veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili. Svoju prácu robím s láskou a som veľmi rada, že to tak vnímajú aj naši hostia,“ hovorí Nikola Haffnerová, čerstvá držiteľka titulu Master Bartender Sympaťák. A aký štýl čapovaného piva si dopraje víťazka najradšej? „Je to naozaj rôzne a záleží od situácie. Najčastejšie je to moja obľúbená hladinka, ale ak som v novom podniku, zvyknem si dopriať aj šnyt na ochutnávku. Keď mám chuť na sladšie pivko, dám si mlieko, ktoré je tvorené hustou penou a obľubujú ho najmä ženy,“ hovorí Nikola.

Umenie načapovať dokonalú hladinku v obmedzenom čase a s úsmevom na tvári si vyžaduje skutočného majstra. Najtalentovanejší slovenskí výčapníci zabojujú v trinástom ročníku súťaže o prestížny titul Pilsner Urquell Master Bartender na finále v Plzni až ďalší rok, keď to situácia dovolí.

Zdokonaľovať sa v čapovaní piva pre svojich zákazníkov, či trénovať na samotné finále súťaže je aktuálne výzvou. Mnoho prevádzok kvôli súčasným epidemiologickým nariadeniam funguje vo výrazne obmedzenom režime alebo sú zatvorené úplne. Majstri výčapníci však ani v týchto náročných časoch nestratili úsmev z tváre a aspoň dobrou náladou a ukážkovo načapovaným pivom do odnosiek sa snažia spríjemniť svojim zákazníkom toto náročnejšie obdobie. „Aj keď je naša piváreň U Kronera aktuálne bohužiaľ zatvorená, nestrácam nádej a chuť do práce. Už sa neviem dočkať, keď sa brány nášho podniku opäť otvoria a ja budem svojim hosťom opäť môcť načapovať našu obľúbenú plzeň,“ dodáva Nikola.

Aj keď si momentálne plzeň v podnikoch nemôžeme vychutnať, veľa prevádzok ju vie šikovne načapovať do odnosky so sebou. „Tak si čerstvo načapované pivo od finalistov súťaže, ale aj od iných výčapníkov, ktorí svoju profesiu vykonávajú s láskou, viete naservírovať aj u seba doma. Aj takáto malá forma podpory nám vie v týchto časoch pomôcť, kým sa podniky opäť otvoria,“ uzatvára Nikola.