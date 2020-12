Štartovací bod mnohých slovenských dovolenkárov uzatvorili: Koniec letiska Sliač? Ministerstvo dopravy reaguje

Vojaci namiesto dovolenkárov?! Podľa nášho čitateľa do mesiaca zrušia civilné letisko na Sliači (okr. Zvolen). Pritom zo Sliača lietali turisti najmä z celého stredného Slovenska do Burgasu v Bulharsku, Antalye v Turecku či do Hurghady v Egypte.