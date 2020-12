Slavia Praha dostala od Leverkusenu debakel: Arsenal prešiel skupinovou fázou ako nôž maslom

Futbalisti SSC Neapol, Realu Sociedad San Sebastian, Young Boys Bern a Molde FK postúpili do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021.

V šlágri programu záverečného 6. kola skupinovej fázy remizoval v F-skupine Neapol doma so San Sebastianom 1:1,Účastník La Ligy mal na štadióne Diega Armanda Maradonu prvé šance, ale v 35. minúte sa presadil domáci Piotr Zielinski. Z odrazenej lopty po rohu vyslal umiestnenú krížnu strelu do bránky hostí. V nadstavenom čase vyrovnal Willian Jose a remíza stačila obom. V druhom zápase skupiny totiž Alkmaar prehral na pôde Rijeky 1:2., zrodila sa remíza 2:2, ktorá stačila hosťom. Stopercentnú bilanciu si zachoval londýnsky Arsenal, ktorý vyhral na pôde írskeho Dundalku 4:2.Bernu v A-skupine stačil doma bod proti Kluži, ale o postup takmer prišiel po góle Rumunov v 84. minúte, keď sa presadil Gabriel Debeljuh.a troma červenými kartami. Postup tak ušiel slovenskému útočníkovi Jakubovi Vojtušovi, ktorý duel presedel na lavičke náhradníkov. Prvú prehru utrpel už istý víťaz skupiny AS Rím, ktorý podľahol na pôde poslednej Sofie 1:3.a vyhral skupinu, oba tímy ale už mali postup istý skôr. Vo štvrtok sa bojovalo o posledných šesť miesteniek, žreb šestnásťfinále je na programe v pondelok 14. decembra v Nyone.CSKA Sofia - AS Rím 3:1 (2:1)Góly: 34. a 55. Sowe, 5. Rodrigues - 22. MilaneseYoung Boys Bern - CFR Kluž 2:1 (0:0)Góly: 90.+4 Nsame (z 11 m), 90.+6 Gaudino - 84. Debeljuh, ČK: 90.+6 Nsame - 90.+1 Balgradean, 90.+10 Djokovič/J. Vojtuš (Kluž) na lavičke náhradníkov/Dundalk FC - Arsenal Londýn 2:4 (1:2)Góly: 22. Flores, 85. Hoare - 12. Nketiah, 18. Elneny, 67. Willock, 80. BalogunRapid Viedeň - Molde FK 2:2 (1:1)Góly: 43. Ritzmaier, 90.+2 Ibrahimoglu - 12. a 46. EikremGóly: 8. a 32. Bailey, 59. Diaby, 90.+1 BellarabiHapoel Beer-Ševa - OGC Nice 1:0 (0:0)Gĺ. 72. hatuelStandard Liege - Benfica Lisabon 2:2 (1:1)Góly: 12. Raskin, 60. Tabsoba - 16. Everton, 67. Pizzi (z 11 m)Lech Poznaň - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)Góly: 31. Itten, 72. Hagi/Ľ. Šatka (Poznaň) odohral celý zápas/PSV Eindhoven - Omonia Nikózia 4:0 (1:0)Góly: 90.+1 a 90.+3 Piroe, 36. Malen, 63. Dumfries (z 11 m)/M. Ďuriš nastúpil v 61. min. + ŽK, T. Hubočan (obaja Omonia) na lavičke náhradníkov/PAOK Solún - FC Granada 0:0SSC Neapol - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)Góly: 35. Zielinski - 90.+2 Willian JoseHNK Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0)Góly: 52. Menalo, 90.+3 Tomečak - 57. Wijndal, ČK: 81. Karlsson