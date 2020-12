Mikel Arteta má tri zápasy na to, aby si zachránil miesto: Arsenal už má vyhliadnutého nástupcu!

Mikel Arteta je v ťažkej situácii. Z posledných jedenástich ligových zápasov dokázal s Arsenalom vyhrať iba štyri a v tabuľke Premier league mu patrí hrozivá 15. priečka!

Artetovi údajne dal poslednú šancu. Má tri zápasy na to, aby si zachránil trasúcu sa stoličku.



Neistota okolo Artetovho miesta pretrváva aj napriek vynikajúcim výsledkom v Európskej lige, kde je Arsenal zatiaľ stopercentný a vďaka tomu má isté miesto vo vyraďovacej fáze.



Popri Artetovi sa dlhodobo trápia aj mená ako Aubameyang či Lacazette. Tí sú mimo formy. To všetko by mal zmeniť príchod nového trénera, ktorého má Edu Gaspar vyhliadnutého a údajne aj dohodnutého.Ten dokázal s Juventusom získať päť po sebe idúcich titulov v lige. V roku 2011 dokonca k titulu priviedol aj AC Miláno a aj vďaka tomu patrí medzi najlepších trénerov v Taliansku vôbec.Od ukončenia pôsobenia v Juventuse je Allegri bez práce.