Dráma v Košiciach: Požiar domu si vyžiadal jeden ľudský život, v ohrození aj policajt

Vo štvrtok v skorých ranných hodinách došlo za doposiaľ nezistených okolností k požiaru rodinného domu na Novej ulici v košickej mestskej časti Krásna, ktorý si vyžiadal jeden ľudský život.

Na miesto požiaru prišla v priebehu minút policajná hliadka. Dvere horiaceho domu policajtom otvorila staršia pani, ktorá uviedla, že na hornom poschodí sa nachádzajú ďalšie dve osoby. Policajti vošli do horiaceho domu, ktorého priestory boli husto zadymené. Z domu vytiahli 49-ročnú ženu a začali s jej oživovaním až do príchodu zdravotníkov. Ženu neskôr previezli do nemocnice.

Po príchode hasičov z domu vyniesli aj muža († 56), ktorého sa už žiaľ nepodarilo oživiť. Počas záchrannej akcie sa jeden z policajtov, ktorý zasahoval priamo v rodinnom dome na poschodí, nadýchal splodín horenia, preto bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, kde mu bola poskytnutá lekárska pomoc. Po absolvovaní potrebných vyšetrení bol z nemocnice prepustený bez vážnejších ťažkostí. Poverený príslušník PZ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Presnú príčinu úmrtia 56-ročného muža určí nariadená pitva. Bližšie okolnosti a presná príčina požiaru je predmetom ďalšieho vyšetrovania.