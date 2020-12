Gizka Oňová: Nehanbím sa nosiť veci za 10 eur

Aj známa šporovlivá gazdiná mala v mladosti svoje neresti, no stačila chvíľka, aby zmenila svoj pohľad na peniaze. Dočkala sa Gizka Oňová kaučukovej bábiky? Naletela niekedy v živote podvodníkom? A prečo jej prvý manžel neveril, keď šlo o peniaze?

To všetko prezradila novému portálu Národnej banky Slovenska www.5penazi.sk.

Šetrili ste si v detstve do prasiatka?

Áno, mám ho ešte v živej pamäti. Bolo krásne, z porcelánu. Najväčší peniaz, ktorý sme dostávali, bola modrá trojkorunáčka. Vždy nás rodičia i starí rodičia upozorňovali – schovaj si to, lebo teraz, keď si rýchlo kúpiš zemiakový cukor alebo turecký med, peniažky sa ti minú. Ale keď si odložíš, budeš mať. Vychovávali nás k skromnosti. Určite sme neplávali a ani sa netopili v peniazoch, ale nám deťom nič nechýbalo. Vedeli nám vyčariť z ničoho voľačo. S odstupom času si uvedomujem, že nebolo toho veľa, a napriek tomu tak rada na tie časy spomínam.

Pamätáte si z detstva na nejaké dobré rady, ako šetriť?

Spomínam si, ako nám babka prízvukovala, že šetriť začínaš už vtedy, keď zapáliš zápalku. Vtedy som tomu ešte nerozumela. Ako s ňou šetrne narábať, aby nevyhorela hneď? Časom som odpozorovala, že sa s ňou dá sviečka zapáliť, ale šikovne aj petrolejová lampa, dokonca podkúriť v peci. Aj dnes to platí, len v inom chápaní. Kto žije v súlade s prírodou, vie šetriť. Začína to už vtedy, keď napríklad pustíte vodu z vodovodu. Môže hučať prúdom a môže tiecť len tak, ako práve potrebujete.

Od akého veku by podľa vás mali deti poznať finančné možnosti rodiny?

Keď má dieťa 3 až 5 rokov, je mu jedno, či má na sebe značkové oblečenie. Stačí, že nie je hladné, smädné a je ľúbené. Nebude protestovať, keď dostane na olovrant chlieb s maslom a paradajkou alebo chutnú nátierku, na ktorej sa dá ušetriť. A v obchodoch sa tak nebude blázniť za sladkosťami, keď doma bude napečená bublaninka. O peniazoch by som s deťmi začala hovoriť až vtedy, keď začnú chodiť do školy, aby dokázali odolávať vplyvom spolužiakov. Vysvetliť im, že nie je dôležité značkové tričko, stačí, aby bolo čisté, netreba zbierať značkové tenisky, ale vedomosti.

Pamätáte si z detstva, že ste po niečom veľmi túžili, ale rodičia na to jednoducho nemali?

Áno, na kaučukovú bábiku. Bábika stála okolo 50 korún a keď si vezmeme, že rodičia zarobili tak 700 – 800 korún, bola to veľká položka. Na zimu sme kupovali uhlie, k tomu poplatky za vodu, psa a mnohé ďalšie. Pamätám si, ako sedeli za stolom a s ceruzkou na papier zapisovali výdavky. Mali prehľad. A vždy dali aj peniaze nabok. To bola ich železná rezerva. V tomto som vyrastala, preto mi je celkom prirodzené odkladať si na horšie časy, robím to dodnes.

Čiže vám bábiku nekúpili?

Mama mi povedala, že si bábiku nemôžeme dovoliť. Ale otec sa opýtal, koľko mám v prasiatku. Nebolo v ňom veľa, ale ocenili, že som si odkladala, zriekla sa tureckého medu a lízaniek. Z prasiatka sa vysypalo okolo 15 korún a rodičia zvyšok doplatili.

Bolo ešte niečo okrem kaučukovej bábiky, o čom ste vyslovene snívali?

Keď som bola deviatačkou, nosili sa čipkované spodničky. Jedna stála 110 korún, čo na tie časy bolo veľmi veľa. Tvrdohlavo som ju chcela, lebo moje spolužiačky ju už mali. Otecko bol aj amatérsky hudobník a so svojou kapelou hrával na svadbách. Raz prišiel domov s opuchnutou rukou, dlhé hodiny naťahoval harmoniku, spomenula som spodničku a povedal: „No kúp jej ju.“ Mama súhlasila, ale dodala: „Pozri sa na otcove ruky. Presne toľko si teraz tými boľavými rukami zarobil, koľko stojí tvoja spodnička…“

Čiže cez otcovu bolesť a drinu ste začali rozumieť hodnote peňazí?

Áno, ostalo mi to na celý život. Vtedy som do dôsledkov pochopila cenu peňazí. A toto by mali vedieť aj dnešné deti. Niektorý rodič tú sumu ľahšie zarobí, iný ťažšie, to však neznamená, že jedno je cennejšie a druhé menej, lebo nikto z nás si nevybral, do akej rodiny sa narodil. Model, do ktorého sa narodíte, mal by sa vám stať prirodzeným. Deti by sa mali v ňom cítiť dobre – a to je povinnosť rodičov. Je potrebné vždy prízvukovať, že príde chvíľa, keď aj deti budú mať vlastné krídelká a môžu si zvoliť, čo budú robiť a ako si poctivo zarobiť peniaze…

Podarila sa vám niekedy dobrá kúpa „za 5 peňazí“?

V tom som ja ukážková. Nemusí byť všetko značkové, stačí, že ste s tým spokojná. Keď to navyše viete nosiť, nikomu nenapadne uvažovať, či to stálo 10 eur alebo 100 eur. Toho sa držím aj ja, mám vychytané dobré veci. A plnú skriňu obľúbených kúskov, ktoré nestáli ani 10 eur.

Nájdite si chvíľku a dozviete sa, aké ďalšie rady o šetrení v domácnosti má Gizka v talóne.