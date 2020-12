Príspevok Bratislavčana spustil vlnu nenávisti: Osud nechceného psíka už preveruje polícia!

Vďaka moci sociálnych sietí sa o najrozličnejších témach dozvedia behom chvíľky tisíce ľudí. Silu zdieľania neslávne potvrdil príspevok majiteľa psíka z jednej z bratislavských mestských častí.

Príspevok na Facebooku spustil takú vlnu reakcií, že neunikol ani samotnej polícii. "Mnohí nás upozornili na príspevok a následnú komunikáciu muža na sociálnej sieti. V skupine, kde sa uverejňujú inzeráty uverejnil príspevok, v ktorom ponúkal na darovanie tohto čierneho psíka, ktorého označil ako nevhodný darček a vec," uviedla v stredu polícia s tým, že za takéto označenie najvernejšieho priateľa človeka si od ľudí vyslúžil nelichotivé komentáre.

Na tie podľa mužov zákona reagoval komentárom, že so psíkom to už vyriešil tak, že dal susedovi poľovníkovi 20 eur, aby to vyriešil za neho. "V ďalšej komunikácii uviedol, že mu psík vbehol pri venčení pod auto. Pri priamom oslovení tohto inzerenta záujemcom uviedol, že psík už k dispozícii na darovanie nie je, lebo sa s ním vysporiadal," pokračuje polícia a dodáva, že s informáciami zverejnenými na sociálnej sieti k tomuto prípadu sa už zaoberá príslušné policajné oddelenie PZ v pôsobnosti KR PZ v Bratislave.

"Nebuďme ľahostajní voči živým tvorom. Ak si raz zviera zadovážite sebe, alebo svojim deťom, buďte zodpovední v starostlivosti o ne. Status zvieraťa bol posilnený aj novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej zviera nie je vec, ale živá cítiaca bytosť, ktorá je schopná vnímať vlastnými zmyslami," apelujú na Slovákov muži zákona.