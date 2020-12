Na obetu troch Sloveniek v Revúcej sa nezabúda! Hrdinky dostali ocenenie in memoriam, dojímavé slová dobrovoľníkov

Už je to rok, čo sa v Revúcej pri povodniach odohrala obrovská tragédia. Zuzka Klincová († 68), Katka Kohutiarová († 54) a Zdenka Majerníková († 48) z Rožňavy neváhali ani sekundu a položili za tri psíky svoj život. Zvierací ombudsman im za ich hrdinský čin udelil ocenenie Animal Hero Slovakia 2020 IN MEMORIAM.

Hoci ubehol rok, na obetavé ženy stále s láskou spomínajú mnohí dobrovoľníci. „Veríme, že sa na nás a na útulok dívate každý deň,“ napísali na prvé výročie tragického úmrtia pracovníčky OZ Život je pes.

Rovnako neubehne ani jeden deň, aby bývalá pracovníčka Labky pomoci - Útulku v Revúcej a členka kynologického záchranného zboru Kvetoslava Slaná na Zuzku, Zdenku a Katku nemyslela. „Stále na ne spomínam. Ako sa blížil dátum toho nešťastia, bolo to ešte intenzívnejšie a náročnejšie,“ ozrejmila Kvetka, ktorá nominovala statočné ženy aj na ocenenie Animal Hero Slovakia 2020 IN MEMORIAM zvieracieho ombudsmana. „Obetu troch odvážnych žien, ktoré, žiaľ, za záchranu ohrozených zvierat položili svoj život, si budeme pripomínať nielen v týchto dňoch. Navždy bude dôkazom toho, že aj napriek množstvu násilia, ktoré je denne páchané na zvieratách, stále existujú ľudia, ktorí vedia dať zvieratám množstvo lásky, bojujú za ich záchranu, lepšiu budúcnosť, domov a bezpečie,“ hovorí zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Ocenenie putuje rodinám zosnulých žien. „Som rada, že ho dostali, ale ešte radšej by som bola, keby ho získali počas života. No verím, že o ňom vedia a tešia sa,“ doplnila dobrovoľníčka, ktorá ukončila spoluprácu s miestnym útulkom koncom roka, no čoskoro otvorí nový v susednej Jelšave. Psík Tina, ktorý jediný tragédiu prežil, sa podľa Kvetky dostal do dobrej a milujúcej rodiny. Revúcky útulok následne prešiel obnovou. „Ešte koncom minulého roka sme ukončili rekonštrukciu. Psíky majú nové koterce, vytvorili sme im lepšie podmienky. Mesto na to prispelo 40-tisíc eur,“ potvrdil primátor Július Buchta, podľa ktorého bola situácia počas povodní pod kontrolou, zle však bola interpretovaná na sociálnej sieti a následne nastala panika.

Tri ženy z Rožňavy boli ochotné pomôcť, keď to psíky potrebovali. Tak tomu bolo aj v osudný deň, keď sa dozvedeli, že útulok v Revúcej sa ocitol pod vodou. Neváhali ani sekundu podať pomocnú ruku dobrovoľníkom a zachrániť štvornohých miláčikov, ktorí v útulku nemohli ostať a potrebovali súrne nájsť prechodný domov. Dobrovoľníčky naložili do kufra auta troch psíkov a vybrali sa preč.