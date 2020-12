Matovič a spol. rozhodli o Vianociach: Tvrdé opatrenia! Sulík hovorí o likvidácii, ostré slová analytika

Už o dva týždne tu máme najkrajšie sviatky v roku, no tento rok budú zrejme úplne iné, ako sme boli v minulosti zvyknutí.

Zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu má zachrániť lockdown, počas ktorého by mal platiť obmedzený pohyb. Krátko pred Vianocami sa zatvoria obchody na tri týždne s výnimkou potravín. Cestovať sa bude dať aj počas Vianoc, zároveň zostávajú otvorené kostoly aj kiná či športoviská podľa doterajších pravidiel.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že nové opatrenia nie sú typickým lock­downom. Od 21. decembra sa zatvárajú obchody, okrem základných tovarov, ako sú potraviny či lekárne. Na lyžovačky zase budú musieť mať ľudia negatívny test. Matovič tvrdí, že prehral s prezidentkou, ktorá vyzývala na dobrovoľnosť plošného testovania.

„Robila všetko pre to, aby neprebehlo. Vyzývala na dobrovoľné testovanie, tým pádom vyriekla ortieľ, lebo vieme, že nefunguje. Prehral som tento boj o použitie plošného testovania ako alternatívneho lockdownu,“ povedal premiér. Matovič hovorí, že zatvorené obchody budú minimálne tri týždne.

„V prípade, ak sa celoslovenská incidencia dostane na takú úroveň, že budeme mať pod kontrolou nemocnice, postupne budú končiť tie lockdowny v jednotlivých okresoch podľa vývoja v danom okrese. V najhorších regiónoch to bude zatvorené, predpokladáme, o niekoľko týždňov viac. Každý okres otvoríme vtedy, keď dosiahneme epidemiologickú situáciu tak, že budeme môcť deti pustiť do škôl bez testovania a otvoriť postupne interiéry reštaurácií,“ dodal Matovič. Krajčí tvrdí, že zvýšia počet odberných testovacích miest na 250.

Sulík je proti

Proti lockdownu sa verejne ozval minister hospodárstva Richard Sulík. „Ja by som rád videl nejaký plán, ktorý nám ukáže, ako von z krízy, ktorý nám ukáže, ako postupovať aj potom. Takéto ad hoc rozhodnutia od pásu, dnes lockdown, zajtra nie, to sa ukázalo ako neúčinné,“ kritizoval Sulík, podľa ktorého by mali byť opatrenia logické. V pláne totiž je aj to, že od piatka sa zatvoria terasy reštaurácií, ktoré doteraz boli otvorené. Sulík to označil za ich likvidáciu. „To sa nijako inak nedá nazvať,“ myslí si.