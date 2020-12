Najmenšia vyhliadková plošina sľubuje najviac adrenalínu: Na rozhľadni pri Bytči sa môžete aj pohojdať

Najmenšia, ale najakčnejšia. Marketér Roman Grešák (48), ktorý sa preslávil chovaním dvojhlavej korytnačky, prišiel s bizarným nápadom najmenšej rozhľadne na Slovensku.

Stojí na poli pri Bytči-Hrabovom (okr. Bytča) a okrem výhľadu na mesto či Súľovské skaly a Javorníky je zaujímavá tým, že má pohyblivú podlahu. Jednoduchý mechanizmus, ktorý funguje na princípe preklápania štrku pod stojiskom, je vlastne hojdačkou a tešia sa z nej najmä deti.

Oceľová rozhľadňa v zelenej a modrej farbe, ktoré nájdeme aj v erbe Bytče, stojí uprostred poľa a má len desať schodov. „V tomto prípade je jedno, že nie je veľmi vysoká, pretože aj keby bola vyššia, uvidíte akurát možno o dva centimetre z horizontu viac. Rozhľadňa pri Bytči chýbala, ale nechceli sme prísť s nápadom drevenej vysokej rozhľadne, akých je po Slovensku už veľa, zapadala by iba do davu drevených rozhľadní. Vyžadovalo to niečo originálne,“ prezradil autor myšlienky Boris Grešák.

Po mesiacoch kreslenia a vymýšľania prišiel s nápadom rozhľadne, ktorá funguje ako hojdačka. Jednoduchý preklápací mechanizmus spočíva v tom, že sa pod podlahou presýpa tona štrku. Rozhľadňa nie je podľa Grešáka len kusom železa, ale symbolizuje život v rovnováhe. Primátor Bytče Miroslav Minarčík, ktorý prišiel rozhľadňu slávnostne otvoriť, sa teší, že priláka turistov a tí sa pokochajú nielen výhľadom na mesto Bytča, ale aj na Javorníky a Súľovské skaly.

Po otvorení rozhľadne sa na sociálnych sieťach vyrojilo množstvo posmešných komentárov jednak pre nevábny vzhľad a jednak pre samotnú výšku. „Túto rozhľadňu treba zažiť, nie je dobré ju súdiť podľa fotky. Boli tu aj českí turisti, ktorí ju ohodnotili výstižne – je to jediná rozhľadňa, z ktorej nemohli dostať svoje deti,“ smeje sa Grešák.

Čo môžete zažiť

- hojdanie na pohyblivom dne

- výhľad na Súľovské skaly, Javorníky či Strážovské vrchy

- nárazy vetra, sledovanie mrakov či západu slnka