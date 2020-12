Kam to až zájde?! Kritika premiéra zo strany Čaputovej spustila lavínu: Drsné odkazy prezidentke!

Kam to až zájde?! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) otvorene vstúpila do riešenia pandémie a hovorí, že premiér Igor Matovič (47) by mal zvážiť odovzdanie manažovania boja proti koronavírusu inému členovi vlády.

On to však odmietol a tvrdí, že s hlavou štátu sa musí stretnúť, aby si vyriešili kompetencie. Nový Čas zisťoval, čo si o prehĺbenom konflikte dvoch najvyšších ústavných činiteľov myslí odborník aj koalícia.

Prezidentka si už nedáva servítku pred ústa, ako to robila na začiatku pandémie, a ostro kritizuje Matoviča za to, že robí chaos a krajine chýba jasný plán. Vyzvala ho, aby zvážil prenechanie manažovania krízy inému členovi vlády, ako to vidíme v susednom Česku či v Nemecku. Premiér sa však ohradil slovami, že nevie, ako by mal odstúpiť z funkcie, ktorú nemá. Politológ Tomáš Koziak mu radí, aby čo najskôr zmenil rétoriku a nezabudol na jednu dôležitú vec.

„Prezidentka je dlhodobo najpopulárnejším politikom na Slovensku a pre Matoviča by bolo oveľa výhodnejšie, keby s ňou spolupracoval. Mal by ju dostať na svoju stranu, a keby ona komunikovala nepopulárne opatrenia, ktoré treba ľuďom povedať, tak by to úplne inak ľudia prijali ako z úst politika, ktorý veľmi rýchlo stráca dôveryhodnosť,“ hovorí.

Podľa Koziaka má prezidentka v kritike pravdu a dôsledkom nezvládnutej komunikácie premiéra je rastúci chaos a nedôvera vo vládne opatrenia, čo je v tejto situácii veľmi nebezpečné. „Vláda prestáva mať kontrolu nad tým, ako komunikuje a prijíma opatrenia. Začínajú sa ozývať aj hlasy vedcov a odborníkov, ktorí poukazujú na to, že ich návrhy nie sú vyslyšané a premiér si presadzuje v konečnom dôsledku, ako sa jemu páči, a to je zlé,“ myslí si politológ s tým, že ak to takto pôjde ďalej, môžeme dopadnúť ako Taliansko na jar.

Čo prezidentka odkázala Matovičovi