Ústredný krízový štáb rozhodoval o opatreniach: Tvrdý lockdown pred Vianocami?!

Konečne sa rozhýbali. Už o dva týždne čakajú Slovensko najkrajšie sviatky roka, no nie je jasné, čo od ľudí bude vyžadovať štát v súvislosti s vážnou pandemickou situáciou.

V utorok popoludní zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý zvažoval, či pôjde krajina do tvrdého lockdownu, alebo budú určené výnimky pre otestovaných. Čo si o tom myslia odborníci?

Premiér Igor Matovič zvažoval dva varianty vývoja, o ktorých diskutovali. On sám dlhodobo opakuje, že na výber sú lockdown, čiže obmedzenie pohybu ľudí, alebo plošné testovanie. „Čiže ide o lockdown alebo lockdown s výnimkou, keď máš test, môžeš chodiť po vonku, koľko chceš. Pani prezidentka tlačí cestu lock­downu. Zároveň vedci hovoria, aby sme tam išli robiť plošné testovanie s výnimkou,“ uvažoval premiér.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí prišiel na krízový štáb so semaformi, o ktorých sa hovorí už týždne. „Pokiaľ neurobíme silnú intervenciu, v zmysle vážneho pretestovania nejakej populácie, tak nič iné ako obmedzenie mobility a sociálnych kontaktov nezostáva. Na štábe sa budeme rozprávať, kde sa začne obmedzovať mobilita,“ prízvukoval Krajčí s tým, že nám rekordne rastie počet hospitalizovaných v nemocniciach.

Obetí koronavírusu už je na Slovensku výrazne cez tisícku a v nemocniciach je aktuálne viac ako 2 000 hospitalizovaných vo vážnom stave. „My prinášame zrevidovaný semafor, ktorý pokiaľ by sme prijali, tak už niekoľko regiónov by malo ísť do regionálnych lockdownov,“ dodal Krajčí.

Hlavný hygienik Ján Mikas sa prikláňa na stranu vedcov, ktorí hovoria, že stav je opäť alarmujúci a musíme sa odhodlať na radikálny krok. „V tejto situácii pravdepodobne by mal väčší význam celoplošný lockdown. Nejaké regionálne lockdowny by nemali veľký efekt,“ myslí si Mikas. Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry vysvetľuje, že je lepšie opatrenia sprísniť, aby sa dalo cez Vianoce ľahšie dýchať.

„Lepšie dostať na Mikuláša uhlie a na Vianoce pekný darček, ako naopak. Sú veci, ktoré sa dajú sprísniť bez toho, aby mali nejaký ekonomický dosah. Diskutuje sa o tom, že tí, ktorí by sa dali otestovať, by mali určité výhody. Dá sa to urobiť motivačne, aby občania nemali pocit, že niečo musia,“ hovorí Krčméry a pripomína, že k redukovaniu kontaktov a sprísnenej disciplíne by malo prísť radšej teraz ako cez Vianoce. Počas stretnutia krízového štábu sa objavovali informácie o tom, že môže dôjsť k lockdownu od polovice budúceho týždňa, no aj k masívnemu testovaniu. Rokovanie sa však skončilo po našej uzávierke.